बगहा में गंडक पुल के लिए छिड़ा महासंग्राम! मशाल जुलूस के साथ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, सरकार को दी सीधी चेतावनी

बिहार के बगहा में प्रस्तावित शास्त्रीनगर-बेलवनिया गंडक नदी पुल के निर्माण पर रोक लगाए जाने के विरोध में विशाल मशाल जुलूस निकाला गया. पुल निर्माण संघर्ष समिति और विभिन्न दलों के नेताओं ने NH-727 पर प्रदर्शन करते हुए सरकार से काम तुरंत शुरू करने की मांग की.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 21, 2026, 11:20 PM IST

बगहा में गंडक पुल के लिए महाआंदोलन
बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ प्रस्तावित गंडक नदी पुल के निर्माण कार्य पर रोक लगने के विरोध में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. बुधवार की देर शाम 'पुल निर्माण संघर्ष समिति' के बैनर तले शहर में एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया. जैसे ही यह खबर फैली कि शास्त्रीनगर-बेलवनिया पुल का प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में जा सकता है, स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया. NH-727 गोरखपुर-बेतिया मुख्य मार्ग इस आक्रोश का केंद्र बना रहा, जहाँ घंटों तक विरोध की गूंज सुनाई दी.

यह मशाल जुलूस शास्त्रीनगर चौक से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए डीएम एकेडमी चौक तक पहुँचा. हाथों में मशालें थामे हजारों की संख्या में महिला-पुरुष और युवाओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह पुल केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार की 'लाइफ लाइन' है. इस पुल के निर्माण से न केवल आवागमन सुलभ होगा, बल्कि व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में पिछड़े इस इलाके की किस्मत बदल जाएगी. पुल के अभाव में आज भी हजारों लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है या जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है.

इस मशाल जुलूस की खास बात यह रही कि इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर पार्टी के नेताओं ने हिस्सा लिया. बीजेपी नेत्री सुषमा सिंह, कांग्रेस नेता संदीप उर्फ गोलू कुमार, बीजेपी नेता कमलेश्वर नाथ तिवारी सहित कई पार्षदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया. वक्ताओं ने मंच से चेतावनी देते हुए कहा कि बगहा के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए शास्त्रीनगर-बेलवनिया गंडक पुल का बनना अत्यंत अनिवार्य है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर सरकार ने जल्द ही निर्माण कार्य फिर से शुरू करने का ठोस निर्णय नहीं लिया, तो इस आंदोलन को और भी उग्र और चरणबद्ध तरीके से पूरे जिले में फैलाया जाएगा.

ये भी पढ़ें- पटना हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, दो बालिगों के बीच सहमति से बना संबंध बलात्कार नहीं

पुल निर्माण की इस मांग को लेकर गुरुवार को एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है. इस बैठक से बिहार और सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जगी है. लोगों का मानना है कि यदि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर आवाज उठाई, तो केंद्र और राज्य सरकार को इस परियोजना को दोबारा शुरू करना ही होगा. फिलहाल, बगहा की सड़कों पर जलती मशालों ने यह साफ कर दिया है कि अब जनता चुप बैठने वाली नहीं है और पुल के निर्माण तक यह संघर्ष जारी रहेगा.

इनपुट- इमरान अजीज

