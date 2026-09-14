/बगहा में गंडक का तांडव: रेवहिया में कटाव रोकने उतरे पटना के एक्सपर्ट, 4 डिफ्लेक्टर से रोकेंगे नदी की धारा

बाढ़ विशेषज्ञ ने बताया कि चार बिंदुओं पर डिफ्लेक्टर यानी नदी की धारा को मोड़ने वाली संरचना तैयार कर कटाव नियंत्रित किया जाएगा. इसके लिए बैगी बनाने का भी निर्देश दिया गया है. अधीक्षण अभियंता मोहम्मद जिलानी, कार्यपालक अभियंता नेमी शरण और सहायक अभियंता विकास कुमार को भी कटाव नियंत्रण के उपायों के सुझाव दिए गए. अब्दुल हमीद ने कहा कि हाथी पांव लगाने के लिए करीब तीन मीटर गहरा पानी होना चाहिए, जबकि रेवहिया में अभी करीब डेढ़ मीटर ही पानी है. ऐसे में हाथी पांव कारगर नहीं होगा, इसलिए बंबू रोल लगाने के निर्देश दिए गए हैं. यहां करीब 300 मीटर क्षेत्र में कटाव हो रहा है.