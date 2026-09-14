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बगहा में गंडक का तांडव: रेवहिया में कटाव रोकने उतरे पटना के एक्सपर्ट, 4 डिफ्लेक्टर से रोकेंगे नदी की धारा

Bagaha Flood: बगहा के मधुबनी प्रखंड स्थित रेवहिया रेता में गंडक नदी के भीषण कटाव का विशेषज्ञ टीम ने निरीक्षण किया. बाढ़ विशेषज्ञ अब्दुल हमीद ने कटाव रोकने के लिए चार डिफ्लेक्टर बनाने और बंबू रोल लगाने के निर्देश दिए हैं.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 14, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:53 AM IST
बगहा में गंडक का तांडव: रेवहिया में कटाव रोकने उतरे पटना के एक्सपर्ट, 4 डिफ्लेक्टर से रोकेंगे नदी की धारा
Image Credit: बगहा में गंडक का तांडव: रेवहिया में कटाव रोकने उतरे पटना के एक्सपर्ट

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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