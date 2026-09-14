/बगहा में गंडक का तांडव: रेवहिया में कटाव रोकने उतरे पटना के एक्सपर्ट, 4 डिफ्लेक्टर से रोकेंगे नदी की धारा

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Bagaha Flood: बगहा से खबर है, जहां SDM चांदनी कुमारी के साथ पटना से आई विशेषज्ञ टीम ने मधुबनी प्रखंड के चिउरही पंचायत स्थित रेवहिया रेता में गंडक नदी से हो रहे कटाव का निरीक्षण किया. इस दौरान पटना से आए बाढ़ विशेषज्ञ अब्दुल हमीद और उनकी टीम, बाढ़ प्रमंडल बगहा के कार्यपालक अभियंता, मधुबनी के सीओ नंदलाल राम, पंचायत प्रतिनिधि, ग्रामीण और वाल्मीकिनगर विधायक सुरेंद्र कुशवाहा मौजूद रहे. टीम ने मौके पर कटाव की स्थिति का जायजा लिया और इसे नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की.
नेपाल से निकलने वाली नारायणी नदी का जलस्तर घटने के साथ ही मधुबनी के रेवहिया में भीषण कटाव जारी है. जी मीडिया की मुहिम के बाद पटना और गोपालगंज से पहुंची बाढ़ विशेषज्ञ टीम ने कटाव रोकने के लिए अन्य तकनीकों पर चर्चा की. विशेषज्ञों की सलाह के बाद कटाव निरोधी कार्य भी तुरंत शुरू कर दिए गए हैं. बाढ़ विशेषज्ञ अब्दुल हमीद ने बताया कि रेवहिया में कटाव को नियंत्रित करने के लिए चार डिफ्लेक्टर बनाए जाएंगे, जिससे 20 से 25 सितंबर तक कटाव को रोकने का लक्ष्य है.
बाढ़ विशेषज्ञ ने बताया कि चार बिंदुओं पर डिफ्लेक्टर यानी नदी की धारा को मोड़ने वाली संरचना तैयार कर कटाव नियंत्रित किया जाएगा. इसके लिए बैगी बनाने का भी निर्देश दिया गया है. अधीक्षण अभियंता मोहम्मद जिलानी, कार्यपालक अभियंता नेमी शरण और सहायक अभियंता विकास कुमार को भी कटाव नियंत्रण के उपायों के सुझाव दिए गए. अब्दुल हमीद ने कहा कि हाथी पांव लगाने के लिए करीब तीन मीटर गहरा पानी होना चाहिए, जबकि रेवहिया में अभी करीब डेढ़ मीटर ही पानी है. ऐसे में हाथी पांव कारगर नहीं होगा, इसलिए बंबू रोल लगाने के निर्देश दिए गए हैं. यहां करीब 300 मीटर क्षेत्र में कटाव हो रहा है.
वहीं, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने स्थायी समाधान के लिए गाइड बांध या रिंग बांध बनाने की मांग की है. इस पर बाढ़ विशेषज्ञ ने बताया कि फिलहाल नदी के जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव के कारण बांध निर्माण संभव नहीं है. यह काम नदी का जलस्तर कम होने और सूखे दिनों में ही किया जा सकता है. अक्टूबर महीने में रिंग बांध या बोल्डर पिचिंग के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा. बताया गया कि पिछले साल भी इसका प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन हाई लेवल कमेटी से इसकी स्वीकृति नहीं मिल सकी थी.