चुनाव से पहले मिला बगहा को गिफ्ट, शुरू होगा 100 बेड वाले अस्पताल का निर्माण कार्य

Bihar News: बगहा अनुमंडलीय अस्पताल को लेकर वर्षों से चल रही कवायद अब रंग लाने वाली है. नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित सदर अस्पताल का दर्जा प्राप्त इस अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने अपग्रेड करने की प्रक्रिया तेज कर दी है. पुराने अस्पताल भवन को परित्यक्त घोषित कर जमींदोज कर दिया गया है और अब 29.99 करोड़ की लागत से 100 बेड का नया अत्याधुनिक अस्पताल भवन बनाया जाएगा. मिली जानकारी के अनुसार, नए भवन के निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है. इसी क्रम में बीजेपी सदर विधायक राम सिंह ने बी.एम.एस.आई.सी.एल के प्रोजेक्ट मैनेजर इमाम हुसैन और अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक अशोक तिवारी के साथ स्थल निरीक्षण किया और निर्माण रूपरेखा पर विशेष चर्चा की.

विधायक राम सिंह ने कहा कि यह अस्पताल आधुनिक सुविधाओं सो लैस होगा और निर्माण पूरा होने के बाद यहां जलजमाव की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा. उन्होंने दावा किया कि नए अस्पताल भवन से क्षेत्र की लाखों जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और मरीजों का इलाज अधिक सुगमता से किया जा सकेगा.

बताया जा रहा कि इस अस्पताल भवन का शिलान्यास शीघ्र ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और केंद्रीय राज मंत्री सतीश चंद्र दूबे करेंगें. विभाग ने चुनाव के पूर्व शिलान्यास की तैयारी भी शुरू कर दी है. खास बात यह है कि अस्पताल भवन के साथ-साथ चिकित्सक आवास और पार्किंग सुविधा को लेकर डीपीआर तैयार कर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसे स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है.

अस्पताल निर्माण के निरीक्षण के दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर इमाम हुसैन, उपाधीक्षक अशोक तिवारी, बगहा बीजेपी जिलाध्यक्ष अचिन्त्य कुमार लल्ला, केंद्रीय मंत्री प्रतिनिधि मनोज सिंह, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रितु जायसवाल, जिला प्रवक्ता विजय साहू, एसडीपीओ कुमार देवेंद्र सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

इनपुट: इमरान अजीज

