Bagaha: पुलिस टीम पर हमला करने के फरार आरोपी सलमान के घर की कुर्की जब्ती... कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

Bagaha: पुलिस पर हमला करने के फरार आरोपी सलमान के घर की पुलिस टीम ने कुर्की जब्ती की है. बता दें की पुलिस ने आरोपी के घर का ताला तोड़कर घरेलू सामान, फर्नीचर और अन्य वस्तुओं की सूची बनाकर जब्ती की कार्रवाई की है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 09, 2025, 11:48 PM IST

Bagaha: पुलिस टीम पर हमला करने के फरार आरोपी सलमान के घर की कुर्की जब्ती
Bagaha: पुलिस टीम पर हमला करने के फरार आरोपी सलमान के घर की कुर्की जब्ती

बगहा में पुलिस पर हमला कांड के फरार आरोपी सलमान के घर की पुलिस टीम ने कोर्ट के आदेश पर सघन कुर्की जब्ती की है. दरअसल, 18 सितंबर को धनहा के दहवा में वारंट तामील करने गईं यूपी पुलिस के साथ धनहा पुलिस टीम पर कुख्यात तस्कर रुस्तम अंसारी और उसके सहयोगियों ने हमला किया था, जिसमें दरोगा की सर्विस रिवाल्वर भी छीन ली गई थी. हालांकि पिस्टल बाद में बरामद कर लिया गया था और कुख्यात रुस्तम मादक पदार्थ के साथ दबोच लिया गया. 

न्यायालय के आदेश पर कुर्की-जब्ती
बावजूद इसके, नामजद अभियुक्त में रुस्तम गिरफ्तार हुआ, जबकि चार अन्य आरोपी कोर्ट में आत्म समर्पण कर चुके हैं. रुस्तम का भाई सलमान अभी भी फरार चल रहा है. लिहाजा कोर्ट के आदेश पर धनहा थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह के साथ भारी पुलिस बल ने दहवा पहुंचकर कार्रवाई की गईं. यहीं वजह है की सलमान के घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई से हड़कंप मचा है. बताया जा रहा है की पशु तस्करी मामले में कार्रवाई गईं पुलिस टीम पर हमला कांड के छठे आरोपी सलमान के घर की गहन कुर्की-जब्ती हुई है. क्योंकि धनहा पशु तस्करी व पुलिस पर हमला के आरोप में फरार चल रहे आरोपी सलमान के घर पुलिस टीम ने न्यायालय के आदेश पर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की है. 

यह भी पढ़ें: Jehanabad: सनकी युवक ने दो भाइयों पर किया चाकू से हमला, एक की हालत गंभीर

पशु तस्करी में भी संलिप्त रहने का आरोप
सलमान के विरुद्ध पुलिस पर हमला करने के साथ-साथ पशु तस्करी में भी संलिप्त रहने का गंभीर आरोप है. इस मामले में धनहा थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी फरार चल रहा है, उसे पकड़ने के लिए कई बार छापेमारी की गई, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगा. लिहाजा न्यायालय के आदेश के बाद कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया शुरू की गई. इस दौरान पुलिस बल के साथ एसएसबी जवान औऱ प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे. 

अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई रहेगी जारी 
बता दें की पुलिस ने आरोपी के घर का ताला तोड़कर घरेलू सामान, फर्नीचर और अन्य वस्तुओं की सूची बनाकर जब्ती की कार्रवाई की है. इस मामले में कुल छह आरोपी चिह्नित किए गए थे, जिनमें से पांच जेल भेजें जा चुके हैं, जबकि सलमान छठा आरोपी है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश बना रही है. एसपी सुशांत सरोज ने स्पष्ट किया है कि फरार अपराधियों के खिलाफ इसी तरह सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि जिलें में कानून व्यवस्था कायम रखी जा सके.

