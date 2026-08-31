/बगहा में जमीन विवाद पर बवाल, पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला, SI समेत कई जवान घायल

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Bagaha News: बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र के कठसीकरी गांव में जबरन जमीन और घर में घुसकर कब्जा करने के विवाद की जांच करने पहुंची 112 पुलिस टीम समझा-बुझाकर लौट गई. इसके बावजूद बाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट की सूचना पर रामनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही थी, इसी दौरान ग्रामीणों की भीड़ द्वारा पुलिस टीम पर अचानक हमला करने की बात सामने आई है. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, मौके पर पहुंचे बगहा एसपी राजेश कुमार ने पुलिस टीम पर हमले की घटना से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि दो पक्षों के आपसी विवाद को लेकर हुई झड़प की गहन जांच की जा रही है.
जानकारी के मुताबिक, कठसीकरी गांव निवासी पप्पू अंसारी ने प्रेम विवाह के बाद जबरन घर में घुसने और कब्जा करने को लेकर पुलिस को आवेदन दिया था. इसी शिकायत की जांच करने और विवाद को सुलझाने के लिए 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. पुलिस टीम दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर वापस लौट गई. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच फिर से मारपीट होने की सूचना मिली, जिसके बाद रामनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची.
इसी दौरान अचानक ग्रामीणों की भीड़ द्वारा पुलिस टीम पर हमला करने की बात सामने आई है. इस घटना में SI इम्तेयाज खान समेत कई पुलिसकर्मियों के आंशिक रूप से घायल होने की सूचना है. वहीं, पुलिस वाहनों में भी तोड़फोड़ किए जाने की बात कही जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही बगहा एसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मौके से तीन लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है.
फिलहाल गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. पुलिस टीम पर हमला करने वाले लोगों की पहचान और घटना में उनकी भूमिका की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीणों और पुलिस के बीच हंगामा और झड़प जैसी स्थिति दिखाई दे रही है. हालांकि, एसपी ने पुलिस टीम पर हमले की बात से सीधे तौर पर इनकार किया है. अब पूरे मामले में पुलिस की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाती है, यह देखने वाली बात होगी. अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रेस रिलीज या विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है.