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बगहा में जमीन विवाद पर बवाल, पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला, SI समेत कई जवान घायल

Bagaha News: बगहा के रामनगर के कठसीकरी गांव में जमीन और घर पर कब्जे के विवाद की जांच करने पहुंची पुलिस टीम के साथ झड़प की घटना सामने आई है. SI इम्तेयाज खान समेत कई पुलिसकर्मियों के घायल होने और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की सूचना है.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 31, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:27 PM IST
बगहा में जमीन विवाद पर बवाल, पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला, SI समेत कई जवान घायल
Image Credit: बगहा में जमीन विवाद पर बवाल, पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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