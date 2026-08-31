/बगहा में जमीन विवाद पर बवाल, पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला, SI समेत कई जवान घायल

Bagaha News: बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र के कठसीकरी गांव में जबरन जमीन और घर में घुसकर कब्जा करने के विवाद की जांच करने पहुंची 112 पुलिस टीम समझा-बुझाकर लौट गई. इसके बावजूद बाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट की सूचना पर रामनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही थी, इसी दौरान ग्रामीणों की भीड़ द्वारा पुलिस टीम पर अचानक हमला करने की बात सामने आई है. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, मौके पर पहुंचे बगहा एसपी राजेश कुमार ने पुलिस टीम पर हमले की घटना से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि दो पक्षों के आपसी विवाद को लेकर हुई झड़प की गहन जांच की जा रही है.