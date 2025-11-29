Advertisement
Bagaha News: यूपी से बिहार लाई जा रही थी शराब की बड़ी खेप, पुलिस ने मनसूबे को किया नाकाम

Bagaha News: बगहा पुलिस ने 282 लीटर हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के साथ दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद शराब तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 29, 2025, 01:21 PM IST

Bagaha News: खबर बगहा से है, जहां उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित गंडक नदी पार धनहा थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. सीमा पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान 282 लीटर हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के साथ दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है. दरअसल, बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद शराब की बड़ी खेप यूपी से कार में छिपाकर बिहार लाई जा रही थी. पुलिस की इस तत्परता से नशे के खिलाफ एक बड़ा तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ है.

एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर धनहा थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने गौतम बुद्ध सेतु चेक पोस्ट पर नियमित रूप से वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान यूपी की ओर से आ रही एक संदिग्ध कार ने पुलिस को देखते ही अचानक दिशा बदलकर गंडक नदी के पीपी तटबंध की ओर रफ्तार बढ़ा दी. पुलिस टीम ने तुरंत इसकी सूचना संबंधित थाना को दी. सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह, एसआई आदर्श कुमार, अनिल सिंह और महिला एसआई मोनिका कुमारी दल-बल के साथ कार के पीछे लग गए. मुर्गाहवा गांव के समीप पुलिस ने घेराबंदी कर कार को रोक लिया. तलाशी में कार के अंदर से विभिन्न ब्रांडों की 282 लीटर हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद हुई. 

कार में सवार दो तस्करों अतुल कुमार, निवासी पुरवा पही गांव (औरैया, उत्तर प्रदेश) और बमबम चौधरी, निवासी तुलसहानी गांव (सहरसा, बिहार) को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है. बता दें कि धनहा थाना के प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों आरोपी शराब को यूपी से बिहार में खपाने की योजना बना रहे थे. दोनों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के बाद शराब तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है. स्थानीय लोगों ने पुलिस की सतर्कता पर संतोष जाहिर करते हुए इसे सराहनीय कदम बताया है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

