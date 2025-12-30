Advertisement
बगहा में 'पुष्पा स्टाइल' में शराब तस्करी, ट्रैक्टर ट्रॉली के तहखाने से 20 कार्टन विदेशी शराब जब्त

बिहार के बगहा में पुलिस ने एक अनोखी शराब तस्करी को रोका, जहां तस्करों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली में गुप्त तहखाना बनाकर 20 कार्टन विदेशी शराब छिपाई थी. यह तरीका फिल्म पुष्पा से मिलता-जुलता था. एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में चल रहे अभियान में NH 727 पर छतरौल में यह सफलता मिली.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 30, 2025, 10:11 PM IST

बगहा में पकड़ी गई शराब तस्करी
बिहार के बगहा इलाके में शराब तस्करों ने फिल्म पुष्पा से सीख लेकर एक नया तरीका अपनाया. ट्रैक्टर-ट्रॉली में गुप्त तहखाना बनाकर विदेशी शराब ले जा रहे थे. बाहर से तो सब कुछ सामान्य लग रहा था. लेकिन अंदर शराब की बड़ी खेप छिपाई गई थी. पुलिस को यह देखकर काफी हैरानी हुई कि तस्कर कितनी चालाकी से काम कर रहे हैं.

बगहा के पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज ने पूरे जिले में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है. नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर तो खास तौर से निगरानी बढ़ा दी गई है. इसी अभियान के दौरान बगहा टाउन थाने की पुलिस को खबर मिली कि कुछ तस्कर ट्रैक्टर-ट्रॉली के अंदर तहखाना बनाकर विदेशी शराब की तस्करी कर रहे हैं. यह तरीका बिल्कुल फिल्म पुष्पा जैसा था.

सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई. NH 727 जो गोरखपुर से बेतिया को जोड़ती है, उस पर चखनी छतरौल जगह पर नाकाबंदी कर दी गई. आने-जाने वाले हर गाड़ी की बारीकी से तलाशी होने लगी. तभी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली दूर से आती दिखी. बाहर से तो वह बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन पुलिसवालों को कुछ शक हुआ. उन्होंने ट्रॉली को रोका और गहराई से जांच शुरू की.

जब ट्रॉली के अंदर झांका गया तो पुलिस वाले दंग रह गए. नीचे एक पूरा तहखाना बना हुआ था, जिसमें 20 कार्टन विदेशी शराब भरे पड़े थे. ऊपर से खेती का सामान दिखाकर तस्करों ने सबको धोखा देने की कोशिश की थी. लेकिन पुलिस की नजर से कुछ नहीं छिप सका. यह शराब नए साल के जश्न के लिए बिहार में खपाने की योजना थी, जो पूरी तरह फेल हो गई.

पुलिस की कार्रवाई देखते ही ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर और अन्य तस्कर वहां से भाग निकले. मगर पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया और सारी शराब अपने कब्जे में ले ली. नगर थाने में अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

अब पुलिस फरार ड्राइवर और तस्करों की तलाश में जुटी हुई है. कई जगहों पर छापे मार रही है. एसपी सुशांत कुमार सरोज का कहना है कि यह कोई छोटी तस्करी नहीं लगती, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा हो सकता है. नए साल को देखते हुए तस्कर ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, इसलिए पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट है.

ये भी पढ़ें- नए साल पर कानून-व्यवस्था सख्ती से की जाएगी लागू, मुख्य सचिव ने की हाई-लेवल मीटिंग

एसपी ने बताया कि आने वाले दिनों में जांच अभियान को और तेज किया जाएगा. कोई भी तस्कर चाहे कितनी भी चालाकी दिखाए, कानून से बच नहीं पाएगा. बगहा पुलिस की इस कामयाबी से अवैध शराब के धंधेबाजों में डर फैल गया है. शराबबंदी कानून को तोड़ने वालों के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा.

इनपुट- इमरान अजीज

