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बगहा में शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर किया पथराव, जांबाज सिपाही ने घायल होकर भी अपराधी को दबोचा

बगहा के पटखौली थाना क्षेत्र में शराब तस्करी की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर तस्करों ने हमला कर दिया. इस घटना में सिपाही मिथिलेश कुमार घायल हो गए, जिन्हें तस्कर ने पत्थर मारने के बाद दांत से काट लिया था. पुलिस ने साहस दिखाते हुए पेशेवर तस्कर शमीम अहमद को 10 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 13, 2026, 04:32 PM IST

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बगहा में शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर किया पथराव
बगहा में शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर किया पथराव

बिहार के बगहा से पुलिस टीम पर हमले की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां शराब तस्करों को पकड़ने गई टीम पर अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया. पटखौली थाना क्षेत्र के बगहा रेलवे स्टेशन के पास हुई इस घटना में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई और पकड़-धकड़ के दौरान एक तस्कर भी चोटिल हुआ है.

घटनाक्रम के अनुसार, बगहा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सेमरा-बगहा मुख्य मार्ग से शराब की एक बड़ी खेप गुजरने वाली है. इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए क्यूआरटी (QRT) के एसआई शौकत अली और एलटीएफ (LTF) के एसआई एस.के. मांझी अपनी टीम के साथ इलाके की घेराबंदी कर रहे थे. इसी दौरान रेलवे स्टेशन के पास दो संदिग्ध व्यक्ति बड़े झोले लेकर आते दिखे. पुलिस को देखते ही दोनों तस्कर भागने लगे. पुलिस टीम ने जब उनका पीछा किया, तो एक तस्कर झाड़ियों की तरफ भाग निकला, जबकि दूसरे ने रेलवे लाइन के पास छिपकर पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए.

इस हमले में पुलिस टीम के सिपाही मिथिलेश कुमार को पत्थर लगा, जिससे वे घायल हो गए. इसके बावजूद उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए भाग रहे तस्कर को दबोच लिया. खुद को घिरा देख तस्कर और भी हिंसक हो गया और उसने सिपाही के हाथ पर अपने दांतों से जोर से काट लिया ताकि वह पकड़ से छूट सके. हालांकि, सिपाही ने उसे नहीं छोड़ा और मौके पर पहुंचे अन्य पुलिसकर्मियों की मदद से उसे काबू कर लिया गया. तलाशी लेने पर तस्कर के पास मौजूद झोलों से 10 लीटर देशी शराब बरामद हुई है.

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झड़प के बाद घायल सिपाही मिथिलेश कुमार और घायल तस्कर को तुरंत बगहा अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया. वहां मौजूद चिकित्सक डॉ. अभिषेक कुमार ने दोनों का प्राथमिक उपचार किया. गिरफ्तार तस्कर की पहचान नरईपुर चीनी मिल निवासी शमीम अहमद के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, शमीम एक पेशेवर अपराधी है और पहले भी शराब तस्करी के कई मामलों में जेल की हवा खा चुका है. पूछताछ के बाद उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

एक तरफ जहां पटखौली पुलिस पर हमला हुआ, वहीं दूसरी ओर उत्पाद मद्य निषेध विभाग की टीम ने भी बगहा रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ी कामयाबी हासिल की. पुलिस ने वहां से दो अन्य तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिनके पास से अलग-अलग ब्रांड की कुल 26.67 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है. गिरफ्तार तस्करों की पहचान रामनगर निवासी रमाकांत कुमार (24 वर्ष) और साठी थाना क्षेत्र के निवासी समुद मियां (49 वर्ष) के रूप में हुई है. पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है.

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मोतिहारी में हुए हालिया जहरीली शराब कांड के बाद पूरे चंपारण क्षेत्र में पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क है. बगहा एसपी निर्मला कुमारी और एसडीपीओ कुमार देवेंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि शराब तस्करी के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा. एसपी ने सभी थानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाएं और छापेमारी करें. पुलिस का कहना है कि विधि व्यवस्था को भंग करने वाले और शराब के अवैध धंधे में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

इनपुट- इमरान अजीज

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