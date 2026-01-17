बगहा के चर्चित लोरीक यादव हत्याकांड में न्याय की जीत, कातिल पत्नी और प्रेमी समेत 4 को उम्रकैद

Bagaha Lorik Yadav Murder Case: बगहा के चर्चित लोरीक यादव हत्याकांड में आखिरकार न्याय की जीत हुई है. अदालत ने इस सनसनीखेज मामले में अपना फैसला सुनाते हुए दोषियों को उनके किए की कड़ी सजा दी है. इस फैसले ने न केवल मृतक के परिवार को सुकून दिया है, बल्कि समाज में कानून के प्रति विश्वास को भी मजबूत किया है.

बगहा में हुए इस जघन्य हत्याकांड ने सबको स्तब्ध कर दिया था. बथवरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले लोरीक यादव की गुमशुदगी के बाद चौतरवा थाना क्षेत्र के जंगल किनारे से उनका नर कंकाल बरामद हुआ था. जांच के दौरान जो सच्चाई सामने आई, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली थी. पुलिस की तहकीकात में पता चला कि लोरीक की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी पत्नी मधु देवी ने अपने प्रेमी और सहयोगियों के साथ मिलकर की थी. आरोपियों ने हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को जंगल में फेंक दिया था, लेकिन कानून के लंबे हाथों से वे बच नहीं सके.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीजे-4 मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने स्पीडी ट्रायल चलाया. अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए चार आरोपियों मृतक की पत्नी मधु देवी, कृष्णा साह, छोटेलाल यादव और रंजीत राम को दोषी करार दिया. सोमवार को अदालत ने इन सभी चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषियों को 6-6 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी. अपर लोक अभियोजक जीतेन्द्र भारती ने बताया कि यह एक अत्यंत संवेदनशील मामला था.

सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच बगहा जेल भेज दिया गया है. मृतक के परिजनों ने इस फैसले पर गहरा संतोष जताया है. अभियोजन पक्ष का कहना है कि इस तरह के फैसलों से अपराधियों में खौफ पैदा होगा और समाज में यह संदेश जाएगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है. भले ही न्याय मिलने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अदालत ने जिस तत्परता से स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषियों को सजा दी है, उसकी हर तरफ सराहना हो रही है.

इनपुट- इमरान अजीज