बगहा में मौत का 'देशी स्विमिंग पूल': 50 फीट ऊपर से छलांग लगाने गया किशोर लापता, पानी में मगरमच्छों का पहरा!

Bagaha News: बगाहा के पटखौली थाना क्षेत्र में तिरहुत नहर और हरहा नदी स्थित फॉल में गुरुवार दोपहर (28 मई) को दोस्तों के साथ नहाने गया 16 साल का एक लड़का अचानक लापता हो गया है. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. इस घटना के बाद से एक परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. घटना की सूचना मिलते ही बगाहा-2 के अंचल अधिकारी (CO) वसीम अकरम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लापता युवक की तलाश शुरू कर दी है.

दरअसल, इलाके में पड़ रहीं भीषण गर्मी के कारण भारी संख्या में युवाओं की टोली रोज़ की भांति गुरुवार को भी बरवल फॉल में एक साथ स्नान करने पहुंची थी. इसी दौरान, उनमें से एक युवक अचानक लापता हो गया. वहीं, अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि या तो वह गहरे पानी में पत्थरों से टकरा कर दब जाने के साथ-साथ किसी मगरमच्छ का शिकार होने की संभावना जताई जा रही है. क्योंकि गंडक नदी के रास्ते दर्जनों मगरमच्छ इस जगह तक पहुंच गए हैं.

बगहा-2 के अंचल अधिकारी वसीम अकरम घटनास्थल पर पहुंचे. गुरुवार को शुरुआती तलाशी प्रयासों का कोई नतीजा न निकलने पर, उन्होंने शुक्रवार दोपहर से एक व्यापक तलाशी अभियान शुरू करने के लिए SDRF की एक टीम को बुलाया. मिली जानकारी के अनुसार, बगहा नगर परिषद के वार्ड नंबर 29 स्थित बनकटवा के निवासी अनूप साहनी का बेटा तुलसी कुमार गुरुवार दोपहर अपने दोस्तों के साथ स्नान करने के लिए गया था. इसी दौरान वह अचानक गहरे पानी में लापता हो गया. उसके साथ तैर रहे बच्चों ने तुरंत ग्रामीणों को इस घटना के बारे में सूचित किया. खबर मिलते ही, परिवार के सदस्य और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और इसके बाद स्थानीय तैराकों की मदद से नहर और हरहा नदी में तलाशी अभियान शुरू किया गया. लाख कोशिशों के बावजूद, युवक का कोई सुराग न मिलने पर, इस मामले की औपचारिक सूचना पटखौली पुलिस स्टेशन और बगहा-2 के अंचलाधिकारी वसीम अकरम को दी गई.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्किल ऑफिसर पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने राजस्व कर्मचारियों को लापता किशोर के बारे में जरूरी जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया. नहर में पानी का स्तर कम होने के कारण तलाशी अभियान में आ रही दिक्कतों को देखते हुए, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया. इसके बाद मुखिया सकीना खातून द्वारा औपचारिक अनुरोध किए जाने पर नहर में पानी का बहाव रोक दिया गया.

इस बीच, लापता किशोर की तलाश में मदद के लिए SDRF की एक टीम को भी बुलाया गया है. टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और उसने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. हालांकि, SDRF अधिकारियों ने बताया कि नहर बंद होने के बाद पानी का स्तर तो कम हो गया है, लेकिन इससे मोटरबोट तैनात करने में दिक्कतें आ रही हैं. इसके अलावा स्पिलवे और झरने के पास स्थित पुराने तालाब में मगरमच्छों की मौजूदगी को देखते हुए, राहत और बचाव कार्यों के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है. SDRF के अनुसार, इन परिस्थितियों में नावों को नुकसान पहुंचने का खतरा बना हुआ है फिर भी तलाशी जारी है.

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इस संबंध में बगहा-2 के अंचलाधिकारी मो. वसीम अकरम ने बताया कि लापता किशोर की पहचान तुलसी कुमार के रूप में हुई है, जो पिछले चार दिनों से नरवल-बरवल पंचायत के बरवल गांव में अपने मामा बलिराम साहनी के घर पर रुका हुआ था. बता दें की बरवल जलविधुत परियोजना के लिए हरहा नदी फॉल को चिन्हित किया गया है, जहां ग्रामीण स्विमिंग पुल बनाकर देशी जुगाड़ से दर्जनों युवक हर रोज यहां जान जोखिम में डालकर 50-60 फिट ऊंचाई से छलांग लगाकर स्नान करते हैं. इसके अलावा, हरहा नदी में दर्जनों मगरमच्छों के देखे जाने के बावजूद, लोग बेखौफ होकर यहां आते हैं और नहाते हैं. इसलिए, जनहित में इस गतिविधि पर प्रतिबंध लगाना अत्यंत आवश्यक है.