बगहा में एनडीए का रोड शो, हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी और भोजपुरी सितारों ने किया प्रचार, जयश्रीराम के नारों से गूंजी सड़कें!

Bihar Chunav 2025: बगहा में दूसरे चरण में मंगलवार 11 नवंबर कों होने वाले मतदान के पहले आखिरी दिन धुंआधार प्रचार प्रसार किया गया. इंडो-नेपाल बॉर्डर के वाल्मीकिनगर से लेकर बगहा और रामनगर तक सड़कें एनडीए की रैली और रोड शो से भर गईं. 

Nov 09, 2025, 05:18 PM IST

Bihar Chunav 2025: यहां की रैली में हरियाणा के सीएम नयाब सिंह सैनी ने भोजपुरी अदाकारा स्मृति सिन्हा और केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ विशाल रोड शो कर एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में वोट देने कि अपील की है. दरअसल एनडीए नेताओं ने अंतिम दिन प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है. लिहाजा बगहा में भव्य रोड शो में जयश्रीराम का नारा गुंज उठा. यहां एनडीए कि डबल इंजन सरकार में हुए विकास कार्यों कों लेकर लोगों से वोट मांगें गये.

बगहा सदर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राम सिंह के समर्थन में उतरे कई दिग्गज नेताओ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भोजपुरी कलाकार स्मृति सिन्हा और केंद्रीय मंत्री सतीशचंद्र दूबे ने मलकौली से इंग्लिशिया तक रोड शो किया. बता दें कि इस दौरान जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा, क्योंकि भोजपुरी कलाकार आस्था सिंह और शिल्पी राज समेत श्यामली श्री ने वाल्मीकि नगर विधानसभा में समां बाधा और जेडीयू उम्मीदवार के लिए वोट मांगे.

बताया जा रहा है कि बगहा सदर विधानसभा सीट पर पुनः दुबारा बीजेपी ने राम सिंह कों अपना उम्मीदवार बनाया है, जो निवर्तमान विधायक हैं जबकि वाल्मीकिनगर से जेडीयू ने भी दुबारा रिंकू सिंह पर भरोसा जताया है जो दो बार से विधायक हैं. अबकी बार हैट्रिक कि सम्भावना कों लेकर किस्मत आजमा रहें हैं. जबकि रामनगर से बीजेपी प्रत्याशी नंदकिशोर राम पहली बार चुनाव लड़ रहें हैं. लिहाजा इन सभी तीनों सीटों पर एनडीए सरकार में हुए विकास कार्यों पर लोगों से समर्थन और वोट मांगें जा रहें हैं.

जबकि बदलाव कों लेकर वाल्मीकिनगर में कांग्रेस से सुरेंद्र कुशवाहा और बगहा में कांग्रेस प्रत्याशी जयेश मंगल सिंह समेत रामनगर में RJD उम्मीदवार सुबोध पासवान अपनी किस्मत आजमा रहें सीधी टक्कर दें रहें हैं.

देखने वाली बात होगी कि जनता किसको अपना सिरमौर बनाती है क्योंकि 01 वाल्मीकिनगर, 02 रामनगर और 04 बगहा विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए उम्मीदवार सीधे महागठबंधन के उम्मीदवार से नेक टू नेक लड़ाई में हैं.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

bihar chunav 2025

