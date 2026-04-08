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Bagaha News: बाप नहीं बन पा रहा था औरंगजेब, खुशबू को साथ रखने के बदले मांग रहा था टाटा पंच, न मिलने पर जिंदा जलाया

Bagaha News: बिहार के बगहा स्थित रामनगर थाना क्षेत्र के जोलहा टोली में दहेज लोभियों की एक खौफनाक करतूत सामने आई है. टाटा पंच कार की मांग को लेकर ससुराल वालों ने नवविवाहिता खुशबू नेशा पर आधी रात को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. खुशबू 90% तक जल चुकी है और अस्पताल में इलाज को दौरान उसकी मौत हो गई है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 08, 2026, 11:26 AM IST

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Bagaha News: बाप नहीं बन पा रहा था औरंगजेब, खुशबू को साथ रखने के बदले मांग रहा था टाटा पंच, न मिलने पर जिंदा जलाया
Bagaha News: बाप नहीं बन पा रहा था औरंगजेब, खुशबू को साथ रखने के बदले मांग रहा था टाटा पंच, न मिलने पर जिंदा जलाया

Bagaha News: बिहार के बगहा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक नवविवाहिता को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि दहेज लोभियों ने महिला पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. इस घटना में महिला बुरी तरह झुलस गई, जिसे पुलिस के सहयोग से परिजनों ने CHC रामनगर में भर्ती कराया. प्राथमिक उपचार के बाद, स्थिति नाजुक होने के कारण चिकित्सकों ने उसे GMCH रेफर कर दिया है, जहां पर इलाज के दौरना उसकी मौत हो गई है. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. परिजनों ने पुलिस से इंसाफ की मांग करते हुए कहा है कि दहेज को लेकर फिर किसी और बेटी को इस तरह न जलाया जाए.

दरअसल यह घटना रामनगर थाना क्षेत्र के जोलहा टोली की है. उस वक्त अफरा तफरी मच गईं जब एक महिला अचानक आधी रात कों चिखने चिल्लाने लगी. महिला की आवाज सुनकर आस -पास के लोग वहां पहुंचे और लड़की के परिजनों को खबर दी गई, वहीं ससुराल वाले घटना को अंजाम देकर फरार हो गए. बताया जा रहा है की रामनगर थाना क्षेत्र के जुलाहा टोली मोहल्ला निवासी औरंगजेब खान पर उसकी पत्नी खुश्बू नेशा ने पिछले साल भी रामनगर थाना में दहेज की मांग करने और मारपीट करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. औरंगजेब औऱ खुशबु की शादी के बाद करीब दो वर्षों में कोई संतान नहीं होने कों लेकर उसे साथ रखने के एवज में टाटा पंच कार की डिमांड हो रही है जिसको लेकर मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं.

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दहेज को लेकर प्रताड़ना और मारपीट से आजीज होकर खूशबू अपने मायके में रहती थी. कुछ दिन बाद ससुराल वालों ने उसे बुलाकर अपने साथ लाया और मंगलवार की देर रात करीब 1 बजे से 2 बजे के बीच ससुराल तके लोगों ने खुश्बू के भाई को सुचना दिया की उसकी बहन आग में जल चूकी है. सूचना पर परिजन वहां पहुचे वहीं आग में जलने की खबर पर पुलिस भी पहुंची और बुरी तरह झुलसी हुई महिला को रामनगर CHC में भर्ती कराया गया. लेकिन पीड़िता की स्थिति बेहद नाजुक होने के कारण अस्पताल में मौजुद चिकित्सक डॉक्टर सुजीत कुमार ने बताया है की महिला 90 प्रतिशत जल चुकी है. लिहाजा हालत चिंताजनक होने कों लेकर जख्मी महिला को बेहतर इलाज के लिए GMCH रेफर कर दिया गया है. 

खुशबु के परिजनों नें ससुरालवालों पर पेट्रोल डालकर आग में जलाने के गंभीर आरोप लगाएं हैं, जबकि ससुराल पक्ष के लोग घटना के बाद घर छोड़ कर फरार हो गए हैं. बता दे कि खुशबु की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है. एक बार फिर हमारे समाज में बहु बेटियों की सुरक्षा कों लेकर सवाल उठने लगें हैं और दहेज के लोभीयों का कारनामा भी उजागर हुआ है. 

रिपोर्ट: इमरान अजीज

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