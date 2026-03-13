Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3139031
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bagaha News: सरकारी कागजों में मृत, हकीकत में जिंदा, पेंशन के लिए अधिकारियों के सामने रो पड़े 78 वर्षीय केश्वर मिश्रा

Bagaha News: बगहा में 'प्रशासन आपके द्वार' कार्यक्रम के दौरान एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जब 78 वर्षीय बुजुर्ग केश्वर मिश्रा अधिकारियों के सामने यह साबित करने पहुंचे कि वे जिंदा हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है. इस गड़बड़ी के कारण उनकी वृद्धा पेंशन पिछले पांच महीनों से बंद है. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने तुरंत जांच और समाधान के निर्देश दिए हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 13, 2026, 09:14 AM IST

Trending Photos

Bagaha News: सरकारी कागजों में मृत, हकीकत में जिंदा, पेंशन के लिए अधिकारियों के सामने रो पड़े 78 वर्षीय केश्वर मिश्रा
Bagaha News: सरकारी कागजों में मृत, हकीकत में जिंदा, पेंशन के लिए अधिकारियों के सामने रो पड़े 78 वर्षीय केश्वर मिश्रा

Bagaha News: पश्चिम चंपारण के बगहा-1 प्रखंड में आयोजित 'प्रशासन आपके द्वार' कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरा-तफरी और असहज स्थिति बन गई, जब एक 78 वर्षीय बुजुर्ग रोते-बिलखते अधिकारियों के सामने पहुंच गए. बुजुर्ग ने अधिकारियों से गुहार लगाते हुए कहा कि वे पूरी तरह जीवित हैं, लेकिन सरकारी कागजों में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है. इस कारण उनकी वृद्धा पेंशन पिछले कई महीनों से बंद हो गई है. कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों और लोगों के सामने बुजुर्ग ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि वे अपनी जीवित होने का सबूत देने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. इस घटना ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया और कुछ देर के लिए माहौल गंभीर हो गया.

पांच महीनों से बंद है पेंशन
जानकारी के अनुसार बगहा-1 प्रखंड के इंग्लिशिया पंचायत के जैनी टोला निवासी केश्वर मिश्रा की वृद्धा पेंशन पिछले पांच महीनों से बंद है. केश्वर मिश्रा का आरोप है कि सिस्टम की गड़बड़ी और पंचायत स्तर पर हुई लापरवाही के कारण उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है. इसके चलते उनकी पेंशन राशि आनी बंद हो गई है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें: 'प्रशासन आपके द्वार', वर्षों बाद बगहा में दिखा ऐसा नजारा, जिलाधिकारी ने आमने-सामने बैठकर दूर किया जनता का दर्द

Add Zee News as a Preferred Source

 विकास मित्र पर लगाया आरोप
केश्वर मिश्रा ने इस मामले में पंचायत की विकास मित्र शोभा कुमारी को जिम्मेदार ठहराया है. उनका कहना है कि इसी गड़बड़ी के कारण उन्हें बार-बार पंचायत से लेकर प्रखंड कार्यालय तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है. हालांकि आरोपों के बाद विकास मित्र शोभा कुमारी ने इसे तकनीकी त्रुटि बताते हुए कहा कि यह गलती अनजाने में हुई है और इसे सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

जिलाधिकारी ने दिए जांच के निर्देश
मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी तरणजोत सिंह ने मौके पर ही अधिकारियों को बुजुर्ग की समस्या का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया. उन्होंने ADM को निर्देश दिया कि मामले की जांच कर तत्काल सुधार किया जाए ताकि केश्वर मिश्रा की पेंशन दोबारा शुरू हो सके. अब देखना होगा कि सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित किए गए केश्वर मिश्रा को कब तक उनका हक यानी वृद्धा पेंशन वापस मिल पाती है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

TAGS

Bagaha News

Trending news

Pravin Togadia
प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान, 'रात में BJP, JDU और कांग्रेस के नेता गले मिलते हैं'
Forest Department Jharkhand
Latehar News: खेत में काम कर रही महिला को दो जंगली हाथियों ने कुचलकर मार डाला
bihar breaking news today
Bihar Breaking News Today Live: आज सहरसा और खगड़िया में सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा, कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात
Vaishali news
शातिर ने अपनी ही कार चोरी कर इंश्योरेंस कंपनी को ठगा, फिर करने लगा अवैध वसूली
patna news
Patna News: दानापुर में भारी मात्रा में LPG सिलेंडर जब्त, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
Bhagalpur News
अमेरिकी तेल टैंकर पर मिसाइल अटैक, भागलपुर के इंजीनियर देवनंदन प्रसाद सिंह की मौत
Bihar rajya sabha election
पटना में NDA विधायक दल की बैठक संपन्न, 14 मार्च को मिलेगी वोटिंग की ट्रेनिंग
Anganwadi News
आंगनबाड़ी केंद्र की छत गिरने से 6 बच्चे घायल, मरम्मत की गुणवत्ता पर उठे सवाल
Bihar News
बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा और सबसे कम होती है एलपीजी गैस सिलेंडर की खपत,जानिए
Patna High Court
मामूली मात्रा में शराब बरामदगी पर भारी जुर्माना गलत, HC ने रद्द किया SDM का आदेश