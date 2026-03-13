Bagaha News: सरकारी कागजों में मृत, हकीकत में जिंदा, पेंशन के लिए अधिकारियों के सामने रो पड़े 78 वर्षीय केश्वर मिश्रा

Bagaha News: पश्चिम चंपारण के बगहा-1 प्रखंड में आयोजित 'प्रशासन आपके द्वार' कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरा-तफरी और असहज स्थिति बन गई, जब एक 78 वर्षीय बुजुर्ग रोते-बिलखते अधिकारियों के सामने पहुंच गए. बुजुर्ग ने अधिकारियों से गुहार लगाते हुए कहा कि वे पूरी तरह जीवित हैं, लेकिन सरकारी कागजों में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है. इस कारण उनकी वृद्धा पेंशन पिछले कई महीनों से बंद हो गई है. कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों और लोगों के सामने बुजुर्ग ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि वे अपनी जीवित होने का सबूत देने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. इस घटना ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया और कुछ देर के लिए माहौल गंभीर हो गया.

पांच महीनों से बंद है पेंशन

जानकारी के अनुसार बगहा-1 प्रखंड के इंग्लिशिया पंचायत के जैनी टोला निवासी केश्वर मिश्रा की वृद्धा पेंशन पिछले पांच महीनों से बंद है. केश्वर मिश्रा का आरोप है कि सिस्टम की गड़बड़ी और पंचायत स्तर पर हुई लापरवाही के कारण उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है. इसके चलते उनकी पेंशन राशि आनी बंद हो गई है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

विकास मित्र पर लगाया आरोप

केश्वर मिश्रा ने इस मामले में पंचायत की विकास मित्र शोभा कुमारी को जिम्मेदार ठहराया है. उनका कहना है कि इसी गड़बड़ी के कारण उन्हें बार-बार पंचायत से लेकर प्रखंड कार्यालय तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है. हालांकि आरोपों के बाद विकास मित्र शोभा कुमारी ने इसे तकनीकी त्रुटि बताते हुए कहा कि यह गलती अनजाने में हुई है और इसे सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

जिलाधिकारी ने दिए जांच के निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी तरणजोत सिंह ने मौके पर ही अधिकारियों को बुजुर्ग की समस्या का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया. उन्होंने ADM को निर्देश दिया कि मामले की जांच कर तत्काल सुधार किया जाए ताकि केश्वर मिश्रा की पेंशन दोबारा शुरू हो सके. अब देखना होगा कि सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित किए गए केश्वर मिश्रा को कब तक उनका हक यानी वृद्धा पेंशन वापस मिल पाती है.

