Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3050804
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bagaha News: शक में अंधे पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, 15 किमी दूर फेंका शव, जानिए कैसे हुआ खुलासा

बगहा पुलिस ने विशनपुरवा में हुए चर्चित महिला अपहरण और हत्याकांड का 7 दिनों के भीतर सफल खुलासा कर दिया है. पति रंजीत राम ने शक के आधार पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और शव को दूर फेंक दिया था. पुलिस ने न केवल शव बरामद किया बल्कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 23, 2025, 04:16 PM IST

Trending Photos

बगहा शक में अंधे पति ने पत्नी को मार डाला
बगहा शक में अंधे पति ने पत्नी को मार डाला

जन्म जन्मांतर के बंधन वाले रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना बगहा से सामने आई है, जहां बथवरिया थाना अंतर्गत विशनपुरवा वार्ड संख्या 4 में हुई महिला का अपहरण कर हत्याकांड मामले का खुलासा पुलिस ने 7 वें दिन कर दिया है. हालांकि घटना के महज 24 घंटे के भीतर हीं बड़ी सफलता हासिल करते हुए रामनगर SDPO रागिनी कुमारी नें हत्यारे पति को धर दबोचा था. लिहाजा मुख्य आरोपी कि निशानदेही पर आज मृतिका का शव भी बरामद कर लिया गया है. जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

बताया जा रहा है कि कलयुगी पति ने अपने ही घरवालों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के इरादे से शव को घर से करीब पंद्रह किलोमीटर दूर बांध किनारे फेंक दिया . मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए SP निर्मला कुमारी के निर्देश पर SIT का गठन किया. रामनगर SDPO रागिनी कुमारी के नेतृत्व में गठित टीम ने वैज्ञानिक और तकनीकी जांच के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पति रंजीत राम को दबोच लिया.

पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि पत्नी का अपने जीजा से फोन पर बात करना उसे नागवार गुजर रहा था. इसी नाराजगी और शक के चलते उसने साजिश रचकर पत्नी के निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल शातिर पत्नी ने पत्नी की हत्या के बाद आरोपी परिवार वालों की मिलीभगत से शव को दूर ले जाकर फेंक दिया गया, ताकि पहचान और अपराध दोनों छुपे रह सकें. लेकिन SIT की तत्परता और लगातार की गई छापेमारी ने आरोपी की साजिश को नाकाम कर दिया. क्योंकि मृतका के माता पिता नें उसके अपहरण कर अनहोनी कि आशंका जाहिर किया था लिहाजा पुलिस नें शुरूआती अनुसन्धान में पति कों पकड़ा फ़िर क्या नाटकीय अपहरण औऱ हत्याकांड से पर्दा उठ गया है. 

इस मामले में रामनगर SDPO रागिनी कुमारी ने बताया कि बथवरिया थाना कांड संख्या 109/25 के तहत दर्ज इस कांड में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य सहयोगी आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है. जल्द ही सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी. पुलिस ने इस सफलता को टीम वर्क और त्वरित कार्रवाई का नतीजा बताया है.

ये भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर का हैवान पति, गड़ासे से गला काटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट

बता दें कि इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है, वहीं पुलिस की तेज कार्रवाई से लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा भी बढ़ा है. वहीं बगहा कि प्रभारी एसपी लेडी सिंघम निर्मला कुमारी के निर्देशन में बेहतर पुलिसिंग कर रहीं रामनगर SDPO रागिनी कुमारी कों भी लोग सफ़ल लेडी सिंघम कि जोड़ी मान रहें हैं क्योंकि एक ओर कांड का त्वरित अनुसन्धान औऱ निष्पादन किया जा रहा है तों वहीं अभ्या ब्रिगेड के तहत ये दोनों वरिय महिला पुलिस अधिकारी ज़िलें भर में बेटियों औऱ बहुओं के साथ महिलाओं कों सशक्त बनाने में दिन रात एक कर अभियान कों गति प्रदान करने में जुटी हैं.

इनपुट- इमरान अजीज

TAGS

Bagaha News

Trending news

Bagaha News
Bagaha News: शक में अंधे पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, 15 किमी दूर फेंका शव
Gaya News
नीरा से बनी मिठाई, बोधगया की जीविका दीदी पुष्पलता ने तैयार किया ये प्रोडक्ट
nitin Nabin
'नितिन नबीन का पटना आगमन ऐतिहासिक क्षण', जयराम विप्लव ने आगे कही यह बात
Muzaffarpur crime news
मुजफ्फरपुर का हैवान पति, गड़ासे से गला काटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट
Bihar Rajya Sabha Chunav 2026
कैसे होता है राज्यसभा चुनाव, कौन करता है वोट और क्यों फंस सकती है बिहार की 5वीं सीट?
Muzaffarpur crime news
मुजफ्फरपुर का हैवान पति, गड़ासे से गला काटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट
darbhanga crime news
कथावाचक पर नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात का आरोप, महंत समेत दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Begusarai crime news
छुट्टी पर घर आए फौजी की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या, गांव में फैली दहशत
Ara Sasaram rail accident
आरा-सासाराम रेलखंड पर बड़ा हादसा, पैसेंजर ट्रेन से जा टकराया ट्रैक्टर
nitin Nabin
खुले ट्रक में नितिन नबीन का रोड शो, दोनों डिप्टी CM के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद