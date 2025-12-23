Bagaha News: शक में अंधे पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, 15 किमी दूर फेंका शव, जानिए कैसे हुआ खुलासा

बगहा पुलिस ने विशनपुरवा में हुए चर्चित महिला अपहरण और हत्याकांड का 7 दिनों के भीतर सफल खुलासा कर दिया है. पति रंजीत राम ने शक के आधार पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और शव को दूर फेंक दिया था. पुलिस ने न केवल शव बरामद किया बल्कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.
जन्म जन्मांतर के बंधन वाले रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना बगहा से सामने आई है, जहां बथवरिया थाना अंतर्गत विशनपुरवा वार्ड संख्या 4 में हुई महिला का अपहरण कर हत्याकांड मामले का खुलासा पुलिस ने 7 वें दिन कर दिया है. हालांकि घटना के महज 24 घंटे के भीतर हीं बड़ी सफलता हासिल करते हुए रामनगर SDPO रागिनी कुमारी नें हत्यारे पति को धर दबोचा था. लिहाजा मुख्य आरोपी कि निशानदेही पर आज मृतिका का शव भी बरामद कर लिया गया है. जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.
बताया जा रहा है कि कलयुगी पति ने अपने ही घरवालों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के इरादे से शव को घर से करीब पंद्रह किलोमीटर दूर बांध किनारे फेंक दिया . मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए SP निर्मला कुमारी के निर्देश पर SIT का गठन किया. रामनगर SDPO रागिनी कुमारी के नेतृत्व में गठित टीम ने वैज्ञानिक और तकनीकी जांच के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पति रंजीत राम को दबोच लिया.
पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि पत्नी का अपने जीजा से फोन पर बात करना उसे नागवार गुजर रहा था. इसी नाराजगी और शक के चलते उसने साजिश रचकर पत्नी के निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम दिया.
दरअसल शातिर पत्नी ने पत्नी की हत्या के बाद आरोपी परिवार वालों की मिलीभगत से शव को दूर ले जाकर फेंक दिया गया, ताकि पहचान और अपराध दोनों छुपे रह सकें. लेकिन SIT की तत्परता और लगातार की गई छापेमारी ने आरोपी की साजिश को नाकाम कर दिया. क्योंकि मृतका के माता पिता नें उसके अपहरण कर अनहोनी कि आशंका जाहिर किया था लिहाजा पुलिस नें शुरूआती अनुसन्धान में पति कों पकड़ा फ़िर क्या नाटकीय अपहरण औऱ हत्याकांड से पर्दा उठ गया है.
इस मामले में रामनगर SDPO रागिनी कुमारी ने बताया कि बथवरिया थाना कांड संख्या 109/25 के तहत दर्ज इस कांड में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य सहयोगी आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है. जल्द ही सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी. पुलिस ने इस सफलता को टीम वर्क और त्वरित कार्रवाई का नतीजा बताया है.
बता दें कि इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है, वहीं पुलिस की तेज कार्रवाई से लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा भी बढ़ा है. वहीं बगहा कि प्रभारी एसपी लेडी सिंघम निर्मला कुमारी के निर्देशन में बेहतर पुलिसिंग कर रहीं रामनगर SDPO रागिनी कुमारी कों भी लोग सफ़ल लेडी सिंघम कि जोड़ी मान रहें हैं क्योंकि एक ओर कांड का त्वरित अनुसन्धान औऱ निष्पादन किया जा रहा है तों वहीं अभ्या ब्रिगेड के तहत ये दोनों वरिय महिला पुलिस अधिकारी ज़िलें भर में बेटियों औऱ बहुओं के साथ महिलाओं कों सशक्त बनाने में दिन रात एक कर अभियान कों गति प्रदान करने में जुटी हैं.
इनपुट- इमरान अजीज