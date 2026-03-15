Bagaha News: LPG की किल्लत की खबर से मची अफरा-तफरी, सिलेंडर लेने उमड़ी भीड़ से NH-727 पर लगा लंबा जाम

Bagaha News: बिहार के लगभग हर जिलों में LPG की किल्लत की खबरों के बीच लोगों में डर का माहौल बन गया है. इसी आशंका के कारण बगहा में रसोई गैस सिलिंडर लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, जिससे गोरखपुर-बेतिया को जोड़ने वाली NH-727 पर काफी देर तक भारी जाम लग गया. गैस सिलिंडर के लिए पहुंचे सैकड़ों उपभोक्ताओं की भीड़ के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आम राहगीरों व यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी और लोगों को समझाकर जाम हटाने की कोशिश की गई.

अधिकारियों को संभालना पड़ा मोर्चा

जानकारी के मुताबिक रसोई गैस के लिए पहुंचे सैकड़ों उपभोक्ताओं की भीड़ के कारण यह स्थिति बनी. हालात बिगड़ते देख ADSO प्रतिमा कुमारी, मार्केटिंग ऑफिसर प्रशांत पांडेय और SHO एच.एन. सिंह मौके पर पहुंचे. इस दौरान गैस वितरण को लेकर उपभोक्ताओं और आपूर्ति पदाधिकारी प्रशांत पांडेय के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बाद में प्रभारी ADSO और बगहा-1 के MO प्रतिमा कुमारी ने लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया.

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KYC और होम डिलीवरी की वजह से बढ़ी भीड़

बताया जा रहा है कि KYC प्रक्रिया पूरी होने और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आने के बाद ही उपभोक्ता सिलिंडर लेने के लिए सीधे गैस एजेंसी पहुंच रहे हैं. पिछले कई दिनों से गैस की किल्लत की शिकायतों के कारण लोग परेशान थे. वहीं होम डिलीवरी में देरी या इंकार की वजह से उपभोक्ता खुद एजेंसी पहुंचकर गैस लेने लगे, जिससे अव्यवस्था फैल गई और भीड़ बढ़ती चली गई. एलपीजी सिलिंडर वितरण में हो रही देरी को लेकर लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला.

अफवाहों से बढ़ा डर, प्रशासन की अपील

यह पूरा मामला पटखौली थाना क्षेत्र के डुमवलिया स्थित रूबी गैस एजेंसी का बताया जा रहा है. प्रशासन का कहना है कि घरेलू रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और एजेंसी पर पर्याप्त मात्रा में सिलिंडर उपलब्ध हैं. ईरान-अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव को लेकर फैली अफवाहों के कारण लोगों में डर का माहौल बन गया है, जिससे स्थिति और बिगड़ी. फिलहाल पश्चिम चंपारण के डीएम तरणजोत सिंह और बगहा की एसडीएम चांदनी कुमारी गैस वितरण और स्टॉक की लगातार निगरानी कर रहे हैं. डीएम ने लोगों से अपील की है कि वे घबराकर भीड़ न लगाएं, बल्कि तय नियमों के अनुसार हर 25 दिन में अपनी बारी से गैस लें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें.

रिपोर्ट: इमरान अजीज