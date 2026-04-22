बगहा पुलिस की बड़ी कामयाबी, नाबालिगों को बंधक बनाने वाला मुख्य आरोपी गोरखपुर से गिरफ्तार

बिहार के बगहा से मानव तस्करी और नाबालिगों के शोषण के खिलाफ एक बड़ी खबर सामने आई है. पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को बंधक बनाकर जबरन ऑर्केस्ट्रा में काम करवाने के मामले में फरार चल रहे एक और मुख्य आरोपी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया है. बगहा की प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने इस गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि की है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान गोरखपुर निवासी राज कुमार के रूप में हुई है. चौतरवा थाने की पुलिस ने बुधवार को उसे धर दबोचा और गुरुवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई बिहार सरकार के 'ऑपरेशन नया सवेरा' के तहत की जा रही है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नाबालिगों को मानव व्यापार के चंगुल से मुक्त कराना और उनका संरक्षण करना है. इसी कड़ी में बीते 18 अप्रैल को चौतरवा थाना क्षेत्र के इंग्लिशिया चौक स्थित एक मकान में छापेमारी की गई थी, जहाँ से दो किशोरियों को सकुशल मुक्त कराया गया था. उस समय मुख्य आरोपी राज कुमार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, लेकिन पुलिस की टीमें लगातार उसका पीछा कर रही थीं. अंततः चौतरवा थानाध्यक्ष शुभम कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गोरखपुर पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.

इस मामले में पुलिस पहले ही ताबड़तोड़ कार्रवाई कर चुकी है. पिछले सप्ताह ही पुलिस ने इंग्लिशिया से मुख्य संचालक पवन कुमार को गिरफ्तार किया था. पवन से हुई कड़ी पूछताछ के आधार पर उसी दिन देर शाम मधुबनी जिले के फूलपरास की रहने वाली अंजली कुमारी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाने में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों ने मिलकर काम किया. पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि मानव तस्करी और नाबालिगों के शोषण में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा.

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क्या था पूरा मामला?

बीते 18 अप्रैल को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इंग्लिशिया चौक के पास एक घर में ऑर्केस्ट्रा संचालकों ने नाबालिग लड़कियों को बंधक बनाकर रखा है और उनसे जबरन काम करवाया जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की और दो किशोरियों को उनके चंगुल से छुड़ाया. लड़कियों को बंधक बनाकर रखना और उनसे ऑर्केस्ट्रा करवाना कानूनन गंभीर अपराध है, जिसे देखते हुए बगहा पुलिस अब एक्शन मोड में है और गिरोह के अन्य नेटवर्क को खंगालने में जुटी है.