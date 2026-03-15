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Bagaha News: अलाव की चिंगारी बनी तबाही, नौतनवा गांव में भीषण आग से दो घर राख, तीन मवेशियों की मौत

Bagaha News: बिहार के पश्चिम चंपारण के बगहा-2 प्रखंड के नौतनवा गांव में भीषण आग लगने से दो घर और एक बथान जलकर राख हो गए. इस हादसे में लाखों रुपये का सामान नष्ट हो गया, जबकि तीन मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई. ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 15, 2026, 02:18 PM IST

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Bagaha News: अलाव की चिंगारी बनी तबाही, नौतनवा गांव में भीषण आग से दो घर राख, तीन मवेशियों की मौत

Bagaha News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा-2 प्रखंड स्थित जीमरी नौतनवा गांव में अचानक लगी भीषण आग ने कुछ ही देर में भारी तबाही मचा दी. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते दो घर और एक बथान पूरी तरह जलकर राख हो गए. इस हादसे में घरों में रखा लाखों रुपये का सामान, अनाज, कपड़े, गहने और जरूरी कागजात भी आग की भेंट चढ़ गए. आग लगने से पीड़ित परिवारों के सामने अब जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया है. घटना के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी और भय का माहौल बन गया, जबकि पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है.

आग लगने की वजह
ग्रामीणों के अनुसार मवेशियों के लिए जलाए गए अलाव से निकली चिंगारी ही इस भीषण आग का कारण बनी. चिंगारी धीरे-धीरे भड़ककर बड़ी आग में बदल गई और आसपास के घरों को अपनी चपेट में ले लिया. तेज हवा के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला.

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मवेशियों को भारी नुकसान
इस हादसे में कई बेज़ुबान मवेशी भी आग की चपेट में आ गए. जानकारी के मुताबिक तीन मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य पशु बुरी तरह झुलस गए हैं. ग्रामीणों ने किसी तरह झुलसे हुए पशुओं को बचाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कई मवेशियों को बचाया नहीं जा सका.

ग्रामीणों की मदद और प्रशासन से मांग
घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए आपसी सहयोग से आग बुझाने की कोशिश की और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. अगर समय रहते ग्रामीण प्रयास नहीं करते तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता था. यह घटना चिउटाहां थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर तीन स्थित नौतनवा गांव की बताई जा रही है. गांव के मुखिया खूबलाल बड़घड़िया ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को जल्द मुआवजा और राहत सामग्री देने की मांग की है. वहीं बगहा-2 अंचल प्रशासन भी नुकसान का आकलन कर पीड़ितों को राहत और क्षतिपूर्ति देने की प्रक्रिया में जुट गया है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

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