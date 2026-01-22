Advertisement
Bagaha News: एक चिंगारी और सब कुछ खाक, मधुबनी गांव में भीषण आग से मचा त्राहिमाम

Bagaha News: बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सपहीं पंचायत के मधुबनी गांव में आधी रात भीषण आग लगने से दो घर जलकर राख हो गए. इस अग्निकांड में लाखों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ, वहीं चार बकरियों भी जलकर राख हो गई. ग्रामीणों और दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 22, 2026, 03:25 PM IST

Bagaha News: बगहा अनुमंडल के रामनगर थाना क्षेत्र के सपहीं पंचायत अंतर्गत मधुबनी गांव में बीती देर रात भीषण आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया. आधी रात को अचानक लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे लाखों रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गईबताया जा रहा है कि घटना के वक्त अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे थे. अचानक आग की लपटें और धुएं की गंध फैलते ही ग्रामीणों की नींद खुली, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए और चीख-पुकार मच गई.

आग इतनी तेजी से फैली कि ग्रामीणों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. लोग बाल्टी से पानी डालने लगे, तो कुछ लोग मिट्टी और बालू फेंककर आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन तेज लपटों के आगे सभी प्रयास बेकार साबित हुए. घनी आबादी के बीच लगी आग ने कुछ ही मिनटों में दो घरों को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया. देखते ही देखते दोनों मकान जलकर राख हो गए और घरों में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर और अन्य जरूरी सामान खाक हो गया.

ये भी पढ़ें: बगहा में कोबरा, करैत और अजगर से दहला इलाका, रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने ली राहत

इस भीषण आग में पशुधन का भी भारी नुकसान हुआ है. आग की चपेट में आने से चार बकरियों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जिससे पीड़ित परिवारों की आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो गई है.  ग्रामीणों के अनुसार आग की लपटें इतनी भयावह थीं कि आसपास के घरों में रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए और किसी अनहोनी की आशंका से अपने घर खाली कर बाहर निकल आए.

सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ी देर से मौके पर पहुंची. हालांकि, दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है. घटना के बाद रामनगर अंचल प्रशासन ने क्षति का आकलन शुरू कर दिया है और पीड़ित परिवारों को सरकारी मुआवजा व राहत दिलाने का भरोसा दिया है. वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आग लगने की वजहों की छानबीन की जा रही है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

