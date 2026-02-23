Bagaha News: पुलिस सप्ताह पर नशा मुक्त समाज के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस, एसपी ने खुद कमान संभाल लोगों को किया जागरूक

Bagaha News: पुलिस सप्ताह दिवस के अवसर पर बगहा में पुलिस प्रशासन द्वारा एक भव्य प्रभातफेरी निकालकर लोगों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया गया. एसपी रामानंद कुमार कौशल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम ने शहर में सामाजिक सरोकारों के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाया. प्रभातफेरी शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां पुलिस अधिकारियों और जवानों ने हाथों में जागरूकता संबंधी तख्तियां लेकर नशे से दूर रहने का संदेश दिया. इस दौरान आम लोगों ने भी इस अभियान का स्वागत किया और पुलिस के इस प्रयास की सराहना की. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज को नशा मुक्त बनाना और युवाओं को सही दिशा में प्रेरित करना रहा.

प्रभातफेरी के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने लोगों से अपील की कि वे नशे की लत से दूर रहें और अपने परिवार व समाज को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने में सहयोग करें. जगह-जगह रुककर पुलिस टीम ने नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी और बताया कि यह न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है. इस अवसर पर आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम में नशे से होने वाली शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षति के बारे में विस्तार से बताया गया.

इस अभियान की खास बात यह रही कि एसपी रामानंद कुमार कौशल स्वयं NH-727 बेतिया-गोरखपुर मुख्य सड़क पर उतरे और लोगों से सीधे संवाद किया. उन्होंने नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से घिरे इलाकों के नागरिकों को शराबबंदी की सफलता की जानकारी देते हुए कहा कि यह केवल कानून नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का अभियान है. उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से भी इस मुहिम में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की.

पुलिस प्रशासन ने आमजन से नशा मुक्त समाज के निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि जागरूकता ही इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान है. कार्यक्रम के अंत में लोगों ने नशा से दूर रहने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया. इस पहल से बगहा में पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय का संदेश भी गया.

रिपोर्ट: इमरान अजीज