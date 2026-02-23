Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3119601
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bagaha News: पुलिस सप्ताह पर नशा मुक्त समाज के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस, एसपी ने खुद कमान संभाल लोगों को किया जागरूक

Bagaha News: बगहा में पुलिस सप्ताह दिवस के मौके पर एसपी रामानंद कुमार कौशल के नेतृत्व में प्रभातफेरी निकालकर नशा मुक्ति का संदेश दिया गया. पुलिस ने शहर के विभिन्न मार्गों से जागरूकता अभियान चलाते हुए लोगों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी और नशा मुक्त समाज के निर्माण में भागीदारी की अपील की.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 23, 2026, 12:25 PM IST

Trending Photos

Bagaha News: पुलिस सप्ताह पर नशा मुक्त समाज के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस, एसपी ने खुद कमान संभाल लोगों को किया जागरूक
Bagaha News: पुलिस सप्ताह पर नशा मुक्त समाज के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस, एसपी ने खुद कमान संभाल लोगों को किया जागरूक

Bagaha News: पुलिस सप्ताह दिवस के अवसर पर बगहा में पुलिस प्रशासन द्वारा एक भव्य प्रभातफेरी निकालकर लोगों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया गया. एसपी रामानंद कुमार कौशल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम ने शहर में सामाजिक सरोकारों के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाया. प्रभातफेरी शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां पुलिस अधिकारियों और जवानों ने हाथों में जागरूकता संबंधी तख्तियां लेकर नशे से दूर रहने का संदेश दिया. इस दौरान आम लोगों ने भी इस अभियान का स्वागत किया और पुलिस के इस प्रयास की सराहना की. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज को नशा मुक्त बनाना और युवाओं को सही दिशा में प्रेरित करना रहा.

प्रभातफेरी के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने लोगों से अपील की कि वे नशे की लत से दूर रहें और अपने परिवार व समाज को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने में सहयोग करें. जगह-जगह रुककर पुलिस टीम ने नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी और बताया कि यह न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है. इस अवसर पर आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम में नशे से होने वाली शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षति के बारे में विस्तार से बताया गया.

 ये भी पढ़ें: बेतिया से मोतिहारी तक पुलिस की छापेमारी, ज्वेलर्स शॉप लूटने की योजना फेल, 4 गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

इस अभियान की खास बात यह रही कि एसपी रामानंद कुमार कौशल स्वयं NH-727 बेतिया-गोरखपुर मुख्य सड़क पर उतरे और लोगों से सीधे संवाद किया. उन्होंने नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से घिरे इलाकों के नागरिकों को शराबबंदी की सफलता की जानकारी देते हुए कहा कि यह केवल कानून नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का अभियान है. उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से भी इस मुहिम में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की.

पुलिस प्रशासन ने आमजन से नशा मुक्त समाज के निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि जागरूकता ही इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान है. कार्यक्रम के अंत में लोगों ने नशा से दूर रहने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया. इस पहल से बगहा में पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय का संदेश भी गया.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

TAGS

Bagaha News

Trending news

Nawada News
Nawada: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौत के बाद भीड़ ने ट्रक फूंका
IPS Sunil Nayak
IPS सुनील नायक को बड़ी राहतः कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर लगाई रोक
Begusarai News
बेगूसराय में बच्चा चोरी की अफवाह पर बवाल: महिला को ड्रम में बंद कर बाइक से बांधा
Mokama news
मोकामा में वर्चस्व की जंगः अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के समर्थक फिर भिड़े, एक घायल
Jehanabad news
जहानाबाद कस्टोडियल डेथ: दागी इंस्पेक्टर कैसे बन गया DSP? विधानसभा में उठे सवाल
Bagaha News
पुलिस सप्ताह पर नशा मुक्त समाज के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस, एसपी ने खुद संभाली कमान
Bihar Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनाव 2026: 5वीं सीट के लिए तेजस्वी यादव ने रणनीति बनानी शुरू की
Bihar Board Matric Exam 2026
मैट्रिक परीक्षा का आज आखिरी दिन, केंद्रों पर उमड़ी परीक्षार्थियों की भारी भीड़
Bihar News
बिहार कैडर के IPS अधिकारी सुनील नायक के आवास पर आंध्र प्रदेश पुलिस की छापेमारी
Gaya News
बदमाश को पकड़ने गई STF टीम पर जानलेवा हमला, तीन जवान घायल, बदमाशों ने हथियार भी छीने