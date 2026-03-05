Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bagaha News: रामनगर में तेज रफ्तार ऑटो पलटा: पांच सरकारी शिक्षक घायल, चार की हालत गंभीर

Bagaha News: पश्चिमी चम्पारण के रामनगर में तेज रफ्तार ऑटो पलटने से बड़ा हादसा हो गया. स्कूल जा रहे पांच सरकारी शिक्षक घायल हो गए, जिनमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को पहले रामनगर CHC में भर्ती कराया गया, बाद में बेहतर इलाज के लिए बेतिया GMCH रेफर किया गया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 05, 2026, 02:35 PM IST

Bagaha News: बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिले के रामनगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ऑटो के अनियंत्रित होकर पलट जाने से पांच सरकारी शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा रामनगर थाना क्षेत्र के रामनगर मेघवल मुख्य सड़क पर गौंदरा मोड़ के पास हुआ. बताया जा रहा है कि सभी शिक्षक एक ही ऑटो में सवार होकर अपने-अपने विद्यालय जा रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार में चल रहा ऑटो मोड़ के पास चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया और सड़क पर पलट गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी और घायलों को बाहर निकालने में मदद की.

स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया
हादसे के बाद आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को तुरंत रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचाया गया. वहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ. राजेश कुमार ने सभी का प्राथमिक उपचार किया. डॉक्टरों के अनुसार कुछ शिक्षकों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिससे उनकी स्थिति चिंताजनक हो गई.

ये भी पढ़ें: कोहरे और रफ्तार ने ली दो जान, चनपटिया से घर लौट रहे युवकों को अज्ञात वाहन ने रौंदा

चार शिक्षकों की हालत गंभीर, बेतिया जीएमसीएच रेफर
चिकित्सकों ने चार शिक्षकों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए बेतिया स्थित जीएमसीएच रेफर कर दिया है. घायल शिक्षकों में बनहवा मटियरिया विद्यालय के प्रवीण तिवारी, बलुआ विद्यालय की शिक्षिका गायत्री देवी, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मटियरिया की शिक्षिका रीता गुप्ता और अंजली कुमारी शामिल हैं. सभी शिक्षक स्कूल जाने के दौरान इस दुर्घटना का शिकार हुए.

पुलिस जांच में जुटी, तेज रफ्तार को माना जा रहा कारण
घायल शिक्षिका रीता गुप्ता ने बताया कि ऑटो काफी तेज रफ्तार में चल रहा था और गौंदरा मोड़ के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे सभी लोग घायल हो गए. वहीं रामनगर सीएचसी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि पांच शिक्षक घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचे थे, जिनमें से चार की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें रेफर किया गया है. फिलहाल रामनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है और प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार को ही इस हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

Bagaha News

