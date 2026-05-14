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बगहा में सड़क हादसा: अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी स्कूली वैन, 10 बच्चे और शिक्षिका गंभीर रूप से घायल

Bagaha News: रामनगर के बहुअरी मोड़ के पास स्कूल वैन पलटने से बड़ा हादसा हो गया. दुर्घटना में करीब 10 बच्चे और एक शिक्षिका घायल हो गए. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में GMCH बेतिया रेफर किया गया. घटना के बाद चालक फरार हो गया  है.

Written By  IMRAN AZIZ |Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 14, 2026, 02:14 PM IST

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बगहा में सड़क हादसा: अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी स्कूली वैन, 10 बच्चे और शिक्षिका गंभीर रूप से घायल
बगहा में सड़क हादसा: अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी स्कूली वैन, 10 बच्चे और शिक्षिका गंभीर रूप से घायल

Bagaha News: बगहा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक स्कूल वैन पलटने से करीब दस बच्चे घायल हो गए हैं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने कई बच्चों और एक शिक्षिका की हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए GMCH बेतिया रेफर कर दिया. वहीं हादसे के बाद चालक घायल बच्चों और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है.

दरअसल, यह हादसा रामनगर के तौलाहा स्थित एक निजी स्कूल की वैन के अचानक अनियंत्रित होने के कारण हुआ. बताया जा रहा है कि वैन में करीब 15 से 20 बच्चे और अन्य लोग सवार थे, जो स्कूल जा रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार के कारण बहुअरी मोड़ के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और वैन पलटते हुए सड़क से करीब पांच फीट नीचे गड्ढे में जा गिरी.

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घटना रामनगर के दिउलिया गांव के समीप बहुअरी मोड़ की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, सभी घायल छात्र AK पब्लिक स्कूल के हैं और हादसे में एक शिक्षिका भी गंभीर रूप से जख्मी हुई हैं. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि घायलों की स्थिति नाजुक होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए GMCH बेतिया रेफर किया गया है.

फिलहाल पुलिस हादसे के वास्तविक कारणों की जांच में जुटी हुई है. चालक से पूछताछ और घायलों के बयान के बाद ही घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी. वहीं इस हादसे ने एक बार फिर निजी स्कूल वाहनों की फिटनेस, सुरक्षा व्यवस्था और चालक की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप यह भी है कि घटना के बाद स्कूल प्रबंधन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था और काफी देर तक किसी को वीडियो या विजुअल बनाने से रोका जा रहा था. अब तक स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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