Bagaha News: सेमरा रेफरल अस्पताल की लापरवाही से महिला की मौत, नलबंदी के बाद बिगड़ी थी तबीयत, सड़क पर उतरे ग्रामीण

Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bagaha News: बगहा के सेमरा रेफरल अस्पताल में नलबंदी ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही सामने आई है. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और दोषियों पर कार्रवाई व मुआवजे की मांग की. प्रशासन ने मामले की जांच का भरोसा दिया है, जबकि अस्पताल में स्टाफ और संसाधनों की कमी को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 04, 2026, 01:54 PM IST

Bagaha News: बिहार के बगहा में स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, जहां नलबंदी ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत के बाद इलाके में भारी बवाल मच गया. यह मामला सेमरा रेफरल अस्पताल से जुड़ा है, जहां चिकित्सा सुविधाओं की कमी और कथित डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है. सेमरा थाना क्षेत्र के डढ़ीया गांव निवासी रामजी उरांव की पत्नी केवंती देवी की बंध्याकरण ऑपरेशन के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई और इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई. घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन से पहले जरूरी जांच रिपोर्टों को नजरअंदाज किया गया. बताया जा रहा है कि महिला में खून की कमी थी, इसके बावजूद ऑपरेशन कर दिया गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते न तो उचित इलाज मुहैया कराया गया और न ही एम्बुलेंस की व्यवस्था हो सकी. यदि समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा और त्वरित रेफरल की व्यवस्था होती, तो महिला की जान बचाई जा सकती थी.

ये भी पढ़ें: बेतिया GMCH मारपीट मामला: पीड़ित विशाल राज आया सामने, डॉक्टरों पर दर्ज कराई प्राथमिकी

महिला की मौत की खबर फैलते ही गुस्साए ग्रामीणों ने बगहा–सेमरा मुख्य सड़क को जाम कर घंटों प्रदर्शन किया. सड़क जाम की सूचना पर बगहा-2 सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी राजेश सिंह नीरज, रामनगर एसडीपीओ रागिनी कुमारी और एसडीएम चांदनी कुमारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया. ग्रामीणों की मांग है कि दोषी डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की जाए तथा मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए.

स्थानीय लोगों ने सेमरा रेफरल अस्पताल में नियमित स्टाफ की तैनाती नहीं होने और संसाधनों की कमी का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि अस्पताल में न तो पर्याप्त डॉक्टर हैं और न ही जरूरी मेडिकल सुविधाएं, जो मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं. बगहा अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी विनय कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना की जांच की जा रही है. वहीं वाल्मीकिनगर विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को हटाने की मांग करते हुए सिविल सर्जन से हस्तक्षेप की अपील की है. फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रशासन हालात सामान्य करने में जुटा है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

Bagaha News

Bagaha News
