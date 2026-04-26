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Bagaha News: पियाजो ऑटो में तहखाना बनाकर हो रही थी तस्करी, करीब 500 लीटर विदेशी शराब जब्त

बगहा पुलिस ने शराब तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है. नदी थाना क्षेत्र के रेहुआ चेकपोस्ट पर एक पियाजो ऑटो के गुप्त तहखाने से 302.4 लीटर शराब मिली, जबकि बथवरिया में 190 लीटर शराब पकड़ी गई. इस मामले में पुलिस ने सिवान और उत्तर प्रदेश के दो तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

Written By  IMRAN AZIZ |Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: Apr 26, 2026, 05:11 PM IST

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बगहा पुलिस का बड़ा एक्शन
बगहा पुलिस का बड़ा एक्शन

बगहा: बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है. इसी कड़ी में पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब की भारी खेप बरामद की है. पहली कार्रवाई नदी थाना क्षेत्र के नारायणी गंडक नदी स्थित रेहुआ चेकपोस्ट पर हुई, जहाँ पुलिस ने एक पियाजो ऑटो में गुप्त तहखाना बनाकर ले जाई जा रही शराब पकड़ी. वहीं दूसरी ओर, बथवरिया थाना क्षेत्र में भी एक चार पहिया वाहन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की गई है.

नदी थाना क्षेत्र के रेहुआ चेकपोस्ट पर तैनात पुलिस टीम वाहनों की सघन जांच कर रही थी. इसी दौरान उत्तर प्रदेश की ओर से आ रहे एक नीले रंग के पियाजो तीन चक्का मालवाहक ऑटो को संदेह के आधार पर रोका गया. शुरुआत में वाहन सामान्य दिख रहा था, लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से जांच की तो उनके भी होश उड़ गए. तस्करों ने शराब छिपाने के लिए ऑटो के भीतर एक शातिर तरीके से गुप्त तहखाना बना रखा था. जब इस तहखाने को खोला गया, तो उसमें से विदेशी शराब के 35 कार्टून बरामद हुए. इस बरामदगी के बाद इलाके के शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है.

बगहा की प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि नदी थाना पुलिस द्वारा पकड़ी गई शराब की कुल मात्रा 302.4 लीटर है. पुलिस ने मौके से दो तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान सिवान जिले के जमोबाजार थाना अंतर्गत गेहुंआ निवासी विकास कुमार (व्यास प्रसाद, उम्र 31 वर्ष) और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के भरूआ समेरपुर निवासी अमर सिंह (उम्र 36 वर्ष) के रूप में हुई है. पूछताछ में यह बात सामने आई है कि ये दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश से शराब लेकर बगहा के विभिन्न इलाकों में सप्लाई करने जा रहे थे.

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बगहा पुलिस केवल नदी थाना तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि बथवरिया थाना क्षेत्र में भी तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया. वहाँ एक चार पहिया वाहन की तलाशी के दौरान 190 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई. अगर दोनों थानों की कार्रवाई को जोड़ दिया जाए, तो पुलिस ने एक ही दिन में करीब 492 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब की खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने बरामद शराब के साथ-साथ पियाजो ऑटो और चार पहिया वाहन को भी अपने कब्जे में ले लिया है. आरोपियों के खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की तैयारी की जा रही है.

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प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने स्पष्ट किया है कि नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण बगहा पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है. एसएसबी (SSB) के जवानों के साथ मिलकर विभिन्न थानों की पुलिस बॉर्डर चेकपोस्टों पर कड़ी निगरानी रख रही है. एसपी के निर्देश पर अब रात के समय भी विशेष वाहन चेकिंग अभियान और पुलिस गश्ती तेज कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शराब माफिया 'डाल-डाल' चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस 'पात-पात' रहकर उनके हर पैंतरे को नाकाम कर रही है. आने वाले दिनों में यह अभियान और भी तेज किया जाएगा ताकि अवैध मादक पदार्थों की आवाजाही को पूरी तरह से रोका जा सके.

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