Bagaha News: सोमेश्वर पहाड़ी पर 'देवदूत' बने SSB जवान, 18 किमी पैदल चलकर बचाई घायल महिला श्रद्धालु की जान

बिहार की सबसे ऊंची चोटी और धार्मिक आस्था के केंद्र सोमेश्वर धाम में इन दिनों चैत नवरात्रि के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन हो रहा है. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगलों के बीच करीब 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. कठिन और दुर्गम रास्तों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है, लेकिन इसी बीच कुछ अनहोनी घटनाएं भी हुईं, जहाँ 65वीं बटालियन के SSB जवानों ने देवदूत बनकर लोगों की जान बचाई.

मेले के दौरान बेतिया के ओझाटोला की रहने वाली 30 वर्षीय सुंदरपति देवी का पैर अचानक सोमेश्वर पहाड़ी के ऊंचे और पथरीले रास्ते पर फिसल गया. गिरने की वजह से उनके पैर में गंभीर फ्रैक्चर हो गया और वह चलने-फिरने में पूरी तरह असमर्थ हो गईं. पहाड़ी की ऊंचाई और ऊबड़-खाबड़ रास्तों के कारण वहां से किसी वाहन का गुजरना नामुमकिन था. ऐसे में मौके पर तैनात SSB के जवानों ने बिना समय गंवाए मोर्चा संभाला. जवानों ने सुंदरपति देवी को स्ट्रेचर पर लिटाया और अपने कंधों के सहारे करीब 18 किलोमीटर का लंबा और कठिन पहाड़ी रास्ता पैदल तय किया. पहाड़ से नीचे उतरने का यह सफर बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जवानों के हौसले के आगे पहाड़ भी छोटा नजर आया.



इसी मेले के दौरान एक और बड़ी दुर्घटना घटी, जहाँ बगहा-1 प्रखंड के सलहा बरियरवा निवासी 58 वर्षीय राजेश्वर राव का संतुलन बिगड़ गया और वह गहरी खाई में जा गिरे. रात के अंधेरे और दुर्गम रास्ते के बीच उनकी जान पर बन आई थी. सूचना मिलते ही SSB के जवानों ने त्वरित कार्रवाई की और अदम्य साहस का परिचय देते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. जवानों ने उन्हें स्ट्रेचर की मदद से कठिन रास्तों को पार करते हुए गोवर्धन स्थित बेस कैंप पहुँचाया, जहाँ से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.



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भारत-नेपाल सीमा पर 'सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व' के संकल्प के साथ तैनात SSB पिछले लगभग 25 वर्षों से पश्चिम चंपारण के लोगों के लिए सुरक्षा कवच बनी हुई है. एसएसबी की सक्रियता ने न केवल इस इलाके को नक्सलवाद के काले साये से मुक्त कराने में बड़ी भूमिका निभाई है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और बरसात के समय भी ये जवान हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं. चैत नवरात्रि के इस मेले में जवानों ने जिस तरह से अपनी जान की परवाह किए बिना श्रद्धालुओं की मदद की है, उससे आम जनता का सुरक्षा बलों पर भरोसा और भी अटूट हो गया है.



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यह पूरी राहत और बचाव कार्रवाई 65वीं वाहिनी के कमांडेंट नंदन सिंह मेहरा के कुशल निर्देशन में की गई. जवानों ने न केवल सुंदरपति देवी को सुरक्षित नीचे उतारा, बल्कि एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उन्हें सदर अस्पताल पहुँचाया ताकि उन्हें समय पर उचित इलाज मिल सके. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय पर SSB के जवान सक्रिय नहीं होते, तो इन श्रद्धालुओं की जान बचाना बेहद मुश्किल था. इकलौते टाइगर रिजर्व के बीच 1500 मीटर की ऊंचाई पर दी गई यह मानवीय सेवा आज पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है.

इनपुट- इमरान अजीज