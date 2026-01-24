Advertisement
Bagaha News: गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार का हरिनगर दौरा, चीनी मिल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने हरिनगर चीनी मिल का दौरा कर पेराई और तौल व्यवस्था का निरीक्षण किया. उन्होंने किसानों से बातचीत कर भुगतान और दर निर्धारण संबंधी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को पारदर्शी व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 24, 2026, 10:07 PM IST

गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार
गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार

बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने पश्चिम चंपारण के रामनगर स्थित हरिनगर शुगर फैक्ट्री का विस्तृत निरीक्षण किया. इस दौरे का मुख्य उद्देश्य चीनी मिल की वर्तमान कार्यप्रणाली को समझना और किसानों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लेना था. मंत्री ने फैक्ट्री परिसर में गन्ना पेराई की क्षमता, तौल प्रक्रिया और भुगतान की स्थिति की बारीकी से समीक्षा की. बिहार सरकार अब राज्य के गन्ना उद्योग में नई जान फूंकने की तैयारी में है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों पर एक विशेष 'ब्लूप्रिंट' तैयार किया गया है. मंत्री के इस दौरे को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

बिहार सरकार का लक्ष्य केवल चालू मिलों को बेहतर बनाना ही नहीं, बल्कि वर्षों से बंद पड़ी मिलों को दोबारा शुरू करना भी है. मंत्री ने संकेत दिया कि चनपटिया जैसी कई महत्वपूर्ण चीनी मिलें, जो लंबे समय से बंद हैं, उन्हें जल्द ही संचालित करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है. वर्तमान में चंपारण में बिहार की सर्वाधिक पांच चीनी मिलें सक्रिय हैं, जिनमें हरिनगर शुगर फैक्ट्री का स्थान शीर्ष पर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का प्रयास है कि गन्ना किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और बिहार में नकद फसलों के उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके.

निरीक्षण के दौरान मंत्री संजय कुमार ने सीधे गन्ना किसानों से संवाद किया और उनकी कठिनाइयों को सुना. किसानों ने गन्ना भुगतान में होने वाली देरी, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गन्ने की कीमतों का निर्धारण करने और पर्ची/चालान मिलने में आने वाली समस्याओं को प्रमुखता से उठाया. किसानों की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए और पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए. उन्होंने जोर देकर कहा कि गन्ने की तौल और भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मंत्री ने अपने संबोधन में विश्वास दिलाया कि बिहार की 'डबल इंजन' सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है और उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए हर संभव कार्रवाई की जाएगी. इसी बीच, ईंख काशतकार संघ बिहार प्रदेश के सचिव रामकुमार उर्फ छोटे श्रीवास्तव ने मंत्री के इस दौरे का स्वागत किया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सक्रियता से बिहार में गन्ना खेती की दिशा और किसानों की दशा में सकारात्मक बदलाव आएगा.

