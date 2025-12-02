Bagaha News: स्टेशन के पास चाकूबाजी से दहशत, ट्रेन पकड़ने पहुंचे युवक पर हमला

हरिनगर रेलवे स्टेशन के पास एक युवक पर अचानक चाकू से हमला होने के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया. गोरखपुर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने पहुंचे कपिल धुनिया पर बदमाशों ने घात लगाकर वार किया और फरार हो गए. घायल युवक को पहले रामनगर CHC ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में GMCH बेतिया रेफर कर दिया गया.
रामनगर थाना क्षेत्र के हरिनगर रेलवे स्टेशन के पास सोमवार की सुबह चाकूबाजी की एक गंभीर घटना सामने आई. भैरोगंज थाना क्षेत्र के देऊरवा गांव के रहने वाले कपिल धुनिया पर अज्ञात लोगों ने घात लगाकर हमला कर दिया. कपिल गोरखपुर इलाज कराने के लिए ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन इससे पहले ही उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया गया. वारदात के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
घटना के प्रत्यक्षदर्शी फिरोज ने बताया कि कपिल जैसे ही स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे, तभी छिपे हुए बदमाश सामने आए और बिना किसी कहासुनी के चाकू से लगातार प्रहार करने लगे. हमले के बाद अपराधी मौके से भाग निकले. प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि यह हमला किसी पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि अपराधी उनकी हर गतिविधि पर निगाह रखे हुए थे.
हमले के बाद कपिल को तुरंत रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां मौजूद चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. सुजीत कुमार ने उनका प्राथमिक उपचार किया. कपिल की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए GMCH बेतिया रेफर कर दिया गया. डॉक्टर ने पुष्टि की कि युवक पर कई गहरे घाव आए हैं और समय पर इलाज जरूरी था.
रामनगर थाना क्षेत्र में कुछ ही दिनों के भीतर यह दूसरी चाकूबाजी की घटना है. हाल में भी इसी इलाके में चाकू से हमला हुआ था. इसके अलावा नौकरानी की मौत, दवा दुकानदार की हत्या और पटेहरा नहर पर गैंगरेप जैसे लगातार गंभीर अपराध सामने आए हैं. लगातार हो रही घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और स्थानीय लोग सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस दोनों पक्षों की पृष्ठभूमि खंगाल रही है. जांच टीम का कहना है कि आपसी रंजिश की दिशा में भी पड़ताल की जा रही है और अपराधियों की पहचान करने के लिए तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं.