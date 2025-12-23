Advertisement
Bagaha News: एक्शन मोड में वाल्मीकिनगर विधायक सुरेंद्र प्रसाद, प्रखंड में औचक निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप

Bagaha News: बाल्मीकिनगर के नव-निर्वाचित विधायक सुरेंद्र प्रसाद ने बगहा दो प्रखंड का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक लापरवाही और बिचौलियों की भूमिका पर कड़ा रुख अपनाया. अंचल, प्रखंड कार्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण के दौरान बीडीओ, सीओ और विभागीय अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार के सख्त निर्देश दिए गए.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 23, 2025, 10:27 AM IST

Bagaha News: बिहार में डबल इंजन सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई है. इसी क्रम में बाल्मीकिनगर के नव-निर्वाचित विधायक सुरेंद्र प्रसाद ने सोमवार को बगहा दो प्रखंड का औचक निरीक्षण कर सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली को परखा. निरीक्षण के दौरान विधायक का रुख बेहद सख्त नजर आया. उन्होंने अंचल और प्रखंड कार्यालयों में बिचौलियों की सक्रिय भूमिका पर गहरी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई तय है. विधायक के इस औचक निरीक्षण से प्रखंड के विभिन्न कार्यालयों में हड़कंप मच गया है.

डबल इंजन सरकार के एक्शन मोड का असर
दरअसल, बिहार में डबल इंजन की नई सरकार एक्शन मोड में है. गृहमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा लगातार जिलावार समीक्षा कर लापरवाही और गड़बड़ियों को दुरुस्त करने में जुटे हैं. इसका असर प्रशासनिक महकमे में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. इसी क्रम में 243 विधानसभा सीटों में शामिल वाल्मीकिनगर क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, गड़बड़ियों और अवैध खनन को लेकर विधायक सुरेंद्र प्रसाद के तेवर भी सख्त नजर आ रहे हैं. उन्होंने डीएम और एसडीएम से मुलाकात कर सुधारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.

बिचौलियों पर रोक
विधायक सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि प्रखंड और अंचल में बिचौलियों के माध्यम से कार्य कराए जा रहे हैं. इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने बीडीओ और सीओ को कार्यशैली सुधारने की चेतावनी दी.साथ ही सभी विभागीय अधिकारियों को समय पर जनता के कार्यों का निष्पादन करने का निर्देश दिया. विधायक ने साफ कहा कि जिन विभागों में कार्य लंबित पाए जाएंगे, वहां के अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी.

विकास योजनाओं की जांच और अनियमितताओं पर सख्ती
निरीक्षण के दौरान विधायक ने प्रखंड स्तर पर संचालित विकास योजनाओं से संबंधित पंजी बीडीओ से बात किए. उन्होंने पंचायतों में लगाए गए जिम उपकरणों में अनियमितता की शिकायतों का जिक्र करते हुए इसकी जांच और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके अलावा विधायक ने आईसीडीएस कार्यालय, शहरी पीएचसी, कृषि, मनरेगा, आपूर्ति सहित विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया. इस निरीक्षण से सोमवार को प्रखंड कार्यालयों में हड़कंप मच गया. विधायक ने दो टूक कहा कि यदि कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

