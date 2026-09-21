/बगहा में NH-727 की बदहाली पर सांसद का एक्शन, मंगलपुर ROB का दोबारा होगा निर्माण, सड़क मरम्मत का भी निर्देश

Bagaha News: बगहा के मंगलपुर में बंद पड़े आरओबी निर्माण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है. कुछ वर्ष पहले यहां गलत तरीके से शुरू हुआ निर्माण कार्य पूरी तरह बंद हो चुका है. निर्माण स्थल पर झाड़ियां उग आई हैं और आरओबी का अधूरा निर्माण धूल फांक रहा है. वहीं, गोरखपुर-छपवा को जोड़ने वाली इंटरस्टेट मुख्य सड़क NH-727 की बदहाली ने यात्रियों और स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. खास बात यह है कि मंगलपुर से लेकर मलकौली तक NH-727 पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं. हालांकि, अब प्रशासनिक स्तर पर सड़क की मरम्मत और आरओबी निर्माण को लेकर वाल्मीकिनगर के जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने पहल शुरू की है.