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बगहा में NH-727 की बदहाली पर सांसद का एक्शन, मंगलपुर ROB का दोबारा होगा निर्माण, सड़क मरम्मत का भी निर्देश

Bagaha News: बगहा के मंगलपुर में लंबे समय से बंद पड़े आरओबी निर्माण और मंगलपुर से मलकौली तक NH-727 की जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है. वाल्मीकिनगर के जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने स्थल निरीक्षण कर सड़क मरम्मत के निर्देश दिए हैं.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 21, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:16 AM IST
बगहा में NH-727 की बदहाली पर सांसद का एक्शन, मंगलपुर ROB का दोबारा होगा निर्माण, सड़क मरम्मत का भी निर्देश
Image Credit: बगहा में NH-727 की बदहाली पर सांसद का एक्शन, मंगलपुर ROB का दोबारा होगा निर्माण (ZEE MEDIA)

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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