/बगहा में NH-727 की बदहाली पर सांसद का एक्शन, मंगलपुर ROB का दोबारा होगा निर्माण, सड़क मरम्मत का भी निर्देश

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Bagaha News: बगहा के मंगलपुर में बंद पड़े आरओबी निर्माण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है. कुछ वर्ष पहले यहां गलत तरीके से शुरू हुआ निर्माण कार्य पूरी तरह बंद हो चुका है. निर्माण स्थल पर झाड़ियां उग आई हैं और आरओबी का अधूरा निर्माण धूल फांक रहा है. वहीं, गोरखपुर-छपवा को जोड़ने वाली इंटरस्टेट मुख्य सड़क NH-727 की बदहाली ने यात्रियों और स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. खास बात यह है कि मंगलपुर से लेकर मलकौली तक NH-727 पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं. हालांकि, अब प्रशासनिक स्तर पर सड़क की मरम्मत और आरओबी निर्माण को लेकर वाल्मीकिनगर के जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने पहल शुरू की है.
NH-727 की जर्जर हालत से राहगीर परेशान
दरअसल, गोरखपुर से छपवा को जोड़ने वाली इस मुख्य सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं. सड़क की जर्जर हालत के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन यहां दुर्घटनाएं हो रही हैं, बावजूद इसके लंबे समय से सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है. इसी बीच सांसद ने दोनों गंभीर मामलों को लेकर स्थल निरीक्षण किया और कार्यपालक अभियंता से बातचीत कर सड़क की तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए हैं.
मंगलपुर ROB का दोबारा होगा टेंडर
वहीं, मंगलपुर आरओबी के अधूरे निर्माण को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है. सांसद सुनील कुमार ने दावा किया है कि जल्द ही निर्माण कार्य दोबारा शुरू कराया जाएगा. बताया जा रहा है कि आरओबी निर्माण के लिए दोबारा टेंडर की प्रक्रिया कराई जाएगी. टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराने का भरोसा दिया गया है. इससे लंबे समय से अधूरे पड़े आरओबी के निर्माण को लेकर ग्रामीणों में उम्मीद जगी है.
मदनपुर-पनियहवा सड़क निर्माण को मंजूरी
सिर्फ मंगलपुर ही नहीं, बल्कि मदनपुर से पनियहवा तक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है. इससे इलाके के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलने और कनेक्टिविटी में सुधार की उम्मीद जगी है. मंगलपुर की जर्जर सड़क और लंबे समय से बंद पड़े आरओबी निर्माण को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी के बीच अब मरम्मत और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने का दावा किया गया है. हालांकि, अब देखना होगा कि टेंडर की प्रक्रिया कब पूरी होती है और मंगलपुर से मलकौली समेत मदनपुर से पनियहवा तक जमीन पर निर्माण कार्य कब शुरू होता है.