Bagaha News: NH-727 पर दो बाइकों की टक्कर, 3 युवक गंभीर रूप से घायल, GMCH बेतिया रेफर

Bagaha News: बगहा में दो बाइक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. घटना एनएच-727 बेतिया-गोरखपुर मुख्य सड़क पर चौतरवा थाना क्षेत्र के बहुवरवा कांटा के पास की है.
Bagaha News: बगहा में दो बाइकों की आमने-सामने हुई टक्कर में तीन लोग गंभीर रूप से जख़्मी हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद GMCH बेतिया रेफर किया गया है. भीषण सड़क दुर्घटना एनएच-727 बेतिया-गोरखपुर मुख्य सड़क पर चौतरवा थाना क्षेत्र के बहुवरवा कांटा के समीप हुई है. जहां तेज रफ्तार दो बाइक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर इतनी तेज थी कि सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गए.
बेतिया जीएमसीएच रेफर
घटना की सूचना मिलते ही चौतरवा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए तत्काल पतिलार अस्पताल भेजा. प्राथमिक जांच के बाद तीनों की हालत गंभीर देखते हुए एंबुलेंस से उन्हें बगहा अनुमंडलीय अस्पताल रेफर किया गया. SDH में मौजूद चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार यादव के नेतृत्व में प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया गया. घायल बाइक चालक की पहचान चौतरवा थाना क्षेत्र के सिसवा बसंतपुर गांव निवासी मास्टरदीन अंसारी के 30 वर्षीय पुत्र साजिद अंसारी के रूप में की गई है. साजिद अंसारी ने बताया कि सामने से आ रही बाइक पर सवार दो युवक शराब के नशे में धुत थे और रॉन्ग साइड से आकर उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी.
मामले की जांच में जुटी पु्लिस
वहीं, दूसरी बाइक पर सवार युवकों की पहचान चौतरवा थाना क्षेत्र के बहुआरवा गांव निवासी मदन राम के 19 वर्षीय पुत्र राजन कुमार और गयान राम के 25 वर्षीय पुत्र भिखारी कुमार के रूप में हुई है. इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और सड़क दुर्घटना के कारणों की पड़ताल कर रही है. बता दें की इलाके में मौसम की बेरुखी के बीच सुबह शाम हो रहे घने कोहरे से सड़कों पर तेज रफ्तार वाहन लगातार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं . ऐसे में तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाकर नियंत्रण में आवाजाही करने की बेहद जरूरत है.
रिपोर्ट: इमरान अजीज