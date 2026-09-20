/बगहा में पहाड़ी मुसहरी नदी का कहर, यमुनापुर-कठफोर सड़क का 5 फीट हिस्सा बहा, कटाव से हड़कंप

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Bagaha News: बगहा के पहाड़ी मुसहरी नदी के तेज धारा के कारण यमुनापुर-कठफोर सड़क पर कटाव का खतरा काफी बढ़ गया है. नदी की तेज धार में सड़क का करीब पांच फीट हिस्सा कटाव के कारण बहकर नदी में समा गया है. पहाड़ी नदी और त्रिवेणी नहर की धार से हुए कटाव के बाद हड़कंप मच गया है. ग्रामीण सड़क पर आवागमन प्रभावित होने के साथ ही दुर्घटनाओं का आशंका भी बढ़ गई है. स्थिति को देखते हुए लोगों में अफरा-तफरी मच गया है.
सड़क के कटाव के कारण स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही कटाव को नहीं रोका गया, तो सड़क का और हिस्सा नदी की तेज धारा में बह सकता है. इससे आवागमन पूरी तरह बाधित होने का खतरा बना हुआ है. सड़क की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है.
वहीं, सड़क के कटाव की सुचना मिलने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और विरोध जताया. ग्रामीणों ने जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराने और कटाव को रोकने की मांग की. ग्रामीणों के विरोध के बाद त्रिवेणी केनाल के अभियंता हरकत में आए हैं. विभाग की ओर से फिलहाल सड़क के कटाव से बचाने के लिए अस्थायी कार्य शुरू कराया जा रहा है, ताकि सड़क को और नुकसान से बचाया जा सके.
इस संबंध में त्रिवेणी केनाल के सहायक अभियंता सुनील कुमार पंडित ने बताया कि कटाव रोकने के लिए सड़क के किनारे बांस-बल्ले और बालू की बोरियां लगाई जा रही हैं. साथ ही, सैंड बैग डालकर नदी की धारा को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है. विभाग की ओर से किए जा रहे इस अस्थायी कार्य का उद्देश्य सड़क को तत्काल राहत देना और कटाव को आगे बढ़ने से रोकना है. हालांकि, सड़क की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों की चिंता बनी हुई है.