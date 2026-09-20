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बगहा में पहाड़ी मुसहरी नदी का कहर, यमुनापुर-कठफोर सड़क का 5 फीट हिस्सा बहा, कटाव से हड़कंप

Bagaha News: बगहा में पहाड़ी मुसहरी नदी और त्रिवेणी नहर की तेज धार से यमुनापुर-कठफोर सड़क पर कटाव का खतरा बढ़ गया है. सड़क का करीब पांच फीट हिस्सा नदी में बह गया है.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 20, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:57 PM IST
बगहा में पहाड़ी मुसहरी नदी का कहर, यमुनापुर-कठफोर सड़क का 5 फीट हिस्सा बहा, कटाव से हड़कंप
Image Credit: बगहा में पहाड़ी मुसहरी नदी का कहर, यमुनापुर-कठफोर सड़क का 5 फीट हिस्सा बहा (zee media)

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IMRAN AZIZ

IMRAN AZIZ

इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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