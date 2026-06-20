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बगहा पुलिस का बड़ा एक्शन: आतंक का पर्याय बने तनवीर खान गैंग का भंडाफोड़, 9 बदमाश हथियार और कैश के साथ गिरफ्तार

Bagaha News: बिहार के बगहा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट, चोरी और छिनतई की घटनाओं में शामिल एक संगठित अपराधी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने नौ पेशेवर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 20, 2026, 06:26 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:26 AM IST
बगहा पुलिस का बड़ा एक्शन: आतंक का पर्याय बने तनवीर खान गैंग का भंडाफोड़, 9 बदमाश हथियार और कैश के साथ गिरफ्तार
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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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