/बगहा पुलिस का बड़ा एक्शन: आतंक का पर्याय बने तनवीर खान गैंग का भंडाफोड़, 9 बदमाश हथियार और कैश के साथ गिरफ्तार

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Bagaha News: बिहार के बगहा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट, चोरी और छिनतई की कई घटनाओं में शामिल एक संगठित अपराधी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने लूट और डकैती की योजना बनाते समय गिरोह के 9 पेशेवर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार, कारतूस, लूटी गई नकदी, मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है. इस शातिर तनवीर खान गिरोह का खुलासा एसपी रामानंद कुमार कौशल ने किया है.
दरअसल, पेशेवर शातिर अपराधी तनवीर खान संगठित गिरोह बनाकर कई इलाकों में लूट, डकैती, चोरी और छिनतई की घटनाओं को लंबे समय से अंजाम दे रहा था. सदर SDPO निहार भूषण और रामनगर SDPO रागिनी कुमारी ने टीम गठित कर छापेमारी की, जहां बदमाश तनवीर खान अपने गुर्गों के साथ हथियार समेत धर दबोचा गया.
बताया जा रहा है कि भैरोगंज थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हरहा नदी के किनारे स्थित एक आम के बगीचे में कुछ संदिग्ध लोग एकत्र होकर किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं. सूचना के बाद SP के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया. पुलिस ने बगीचे की घेराबंदी कर सघन छापेमारी की. इस दौरान पुलिस को देखकर सभी संदिग्ध भागने लगे, लेकिन जवानों ने उन्हें खदेड़कर पकड़ लिया.
पुलिस द्वारा की गई तलाशी के दौरान गिरफ्तार अपराधियों के पास से दो पिस्टल, दो मैगजीन, पांच जिंदा कारतूस, एक देशी कट्टा, एक धारदार चाकू, 11,740 रुपये नकद, लूट में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल, छह मोबाइल फोन तथा हाल ही में हुई लूट की घटनाओं में छीने गए तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं. पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरोह का संचालन पेशेवर अपराधी तनवीर खान करता था. सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.