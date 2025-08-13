Bagaha News: क्रेटा कार में 357 लीटर शराब, यूपी से ला रहे थे तस्कर, बगहा पुलिस ने रास्ते में धरा

Bagaha News: बिहार के पश्चिम चंपारण की बगहा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ दो तस्करों को धर दबोचा है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने चौतरवा में शराब से भरी क्रेटा कार के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक काले रंग की क्रेटा कार से शराब तस्करी की जा रही है. सूचना थी कि कार यूपी सीमा के धनहा रतवल पुल होते हुए चौतरवा के तरफ जा रही है. चौतरवा थानाध्यक्ष ने तत्काल इसकी सूचना वरीय पदाधिकारीयों को दी और गस्त पर तैनात पुलिस पदाधिकारी को भी इसकी सूचना दी. पुलिस टीम को उसी रास्ते पर एक काले रंग की क्रेटा कार दिखाई दी. पुलिस ने उसका पीछा करते हुए उसे रोका और तलाशी ली. सूचना सही साबित हुई. कार में भारी मात्रा शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया.

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम पता एवं आपराधिक इतिहास इस प्रकार है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र के साकिन कटैया वार्ड नं-15 निवासी शशिभूषण यादव के बेटे सोनू कुमार (27 वर्ष) के रूप में हुई है. उस पर पिपरा थाने में धारा 414 के तहत एक मुकदमा दर्ज है. यह केस 06 अप्रैल 2023 को दर्ज किया गया था. वहीं दूसरे आरोपी की पहचान सुपौल जिला के किशनपुर थाना क्षेत्र के साकिन अंडौली वार्ड नं-4 निवासी देवकीसुन मंडल के बेटे सुशील कुमार (31 वर्ष) के रूप में हुई है. पुलिस की इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा है.

पुलिस ने जिस काले रंग की क्रेटा कार को पकड़ा है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR 26 EP 6604 है. उसके साथ Vivo का एक मोबाइल और भारी मात्रा विदेशी शराब जो कुल 724 पीस है. इस तरह कुल 357.75 लीटर बरामद की गई है. जब्त सभी शराब पर लिखा हुआ है. उसे बरामद कर मध निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार तस्करों को जेल भेज दिया है. इसकी जानकारी बगहा SDPO कुमार देवेंद्र ने दी है.

रिपोर्ट- इमरान

