Bagaha News: क्रेटा कार में 357 लीटर शराब, यूपी से ला रहे थे तस्कर, बगहा पुलिस ने रास्ते में धरा
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bagaha News: क्रेटा कार में 357 लीटर शराब, यूपी से ला रहे थे तस्कर, बगहा पुलिस ने रास्ते में धरा

Bagaha News: दोनों तस्कर सुपौल जिले के रहने वाले हैं. उनके पास से जो कार मिली है, वह हरियाणा की बताई जा रही है. कार से पकड़ी गई अंग्रेजी शराब पर भी FOR SALE IN HARYANA ONLY लिखा हुआ है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:22 AM IST

आरोपी
आरोपी

Bagaha News: बिहार के पश्चिम चंपारण की बगहा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ दो तस्करों को धर दबोचा है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने चौतरवा में शराब से भरी क्रेटा कार के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक काले रंग की क्रेटा कार से शराब तस्करी की जा रही है. सूचना थी कि कार यूपी सीमा के धनहा रतवल पुल होते हुए चौतरवा के तरफ जा रही है. चौतरवा थानाध्यक्ष ने तत्काल इसकी सूचना वरीय पदाधिकारीयों को दी और गस्त पर तैनात पुलिस पदाधिकारी को भी इसकी सूचना दी. पुलिस टीम को उसी रास्ते पर एक काले रंग की क्रेटा कार दिखाई दी. पुलिस ने उसका पीछा करते हुए उसे रोका और तलाशी ली. सूचना सही साबित हुई. कार में भारी मात्रा शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया.

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम पता एवं आपराधिक इतिहास इस प्रकार है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र के साकिन कटैया वार्ड नं-15 निवासी शशिभूषण यादव के बेटे सोनू कुमार (27 वर्ष) के रूप में हुई है. उस पर पिपरा थाने में धारा 414 के तहत एक मुकदमा दर्ज है. यह केस 06 अप्रैल 2023 को दर्ज किया गया था. वहीं दूसरे आरोपी की पहचान सुपौल जिला के किशनपुर थाना क्षेत्र के साकिन अंडौली वार्ड नं-4 निवासी देवकीसुन मंडल के बेटे सुशील कुमार (31 वर्ष) के रूप में हुई है. पुलिस की इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा है.

ये भी पढ़ें- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में साउंड बॉक्स में छिपाकर विदेशी शराब की तस्करी

पुलिस ने जिस काले रंग की क्रेटा कार को पकड़ा है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR 26 EP 6604 है. उसके साथ Vivo का एक मोबाइल और भारी मात्रा विदेशी शराब जो कुल 724 पीस है. इस तरह कुल 357.75 लीटर बरामद की गई है. जब्त सभी शराब पर  लिखा हुआ है. उसे बरामद कर मध निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार तस्करों को जेल भेज दिया है. इसकी जानकारी बगहा SDPO कुमार देवेंद्र ने दी है.

रिपोर्ट- इमरान

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Bagaha NewsBihar liquor ban

