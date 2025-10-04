Advertisement
बगहा पुलिस का क्रूर चेहरा, किराया विवाद में दिव्यांग ऑटो चालक को लाठी-घूंसों से पीटा

बगहा जिले के सेमरा थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा दिव्यांग ऑटो चालक सुनील यादव की पिटाई का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिस उन्हें सड़क पर पटककर पीटती नजर आ रही है. परिजनों का कहना है कि पुलिस अक्सर उन्हें परेशान करती रही है. घटना के बाद सुनील अस्पताल में भर्ती हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 04, 2025, 11:03 PM IST

बगहा जिले के सेमरा थाना क्षेत्र से पुलिस की अमानवीयता का एक मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पुलिसकर्मी दिव्यांग ऑटो चालक सुनील यादव को सड़क पर गिराकर बेरहमी से लाठियों से पीटते नजर आ रहे हैं. इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है और पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग पर सवाल खड़े हो गए हैं.

जानकारी के अनुसार, 40 वर्षीय सुनील यादव, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं. विजयादशमी मेले के अवसर पर वे सवारी लेकर सेमरा लौट रहे थे. इसी दौरान किराए को लेकर सवारी से कहासुनी हो गई. सुनील का कहना है कि अगर किराया नहीं मिलेगा तो उनका परिवार कैसे चलेगा. तभी मौके पर पहुंची सेमरा पुलिस ने उनसे उलझकर मारपीट शुरू कर दी.

सुनील यादव और उनके परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा उन्हें पहले भी कागजात और दस्तावेज दिखाने के नाम पर परेशान किया जाता रहा है. उन्होंने कहा कि विरोध करने पर पुलिस ने कॉलर पकड़कर सड़क पर पटक दिया और लात-घूंसों के साथ डंडे से बेरहमी से पिटाई की. स्थानीय लोगों ने जब विरोध किया तब जाकर पुलिसकर्मी पीछे हटे और सुनील को घायल अवस्था में छोड़ दिया.

घायल सुनील यादव को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया गया. बगहा अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. विजय कुमार ने पुष्टि की कि सुनील के शरीर पर चोट के कई निशान हैं और उनका इलाज चल रहा है. सुनील का कहना है कि ठीक होने के बाद वे इस घटना की शिकायत एसपी और एसडीएम से करेंगे.

इस मामले में सेमरा थानाध्यक्ष ने आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि दिव्यांग सुनील यादव शराब के नशे में सड़क पर हंगामा कर रहे थे और पुलिस के साथ दुर्व्यवहार भी किया. उन्होंने बताया कि हल्का बल प्रयोग कर उन्हें सड़क से हटाया गया. इस दौरान ग्रामीणों के साथ झड़प में पुलिसकर्मी भी आंशिक रूप से घायल हुए. घटना की जानकारी रामनगर एसडीपीओ रागिनी कुमारी को दे दी गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

इनपुट- इमरान अजीज

