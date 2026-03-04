बगहा पुलिस की बड़ी कामयाबी: रामनगर के धागडंटोली में शराब कारोबारियों के मंसूबे नाकाम, भारी खेप जब्त

Bagaha News:बिहार के बगहा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. रामनगर थाना क्षेत्र के धागडंटोली में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया। बताया जा रहा था कि इलाके में अवैध शराब का जखीरा छुपाकर रखा गया है, जिसे होली के मौके पर खपाने की तैयारी थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना देर किए नदी, नालों और झाड़ियों में सघन तलाशी अभियान शुरू किया. घंटों की मशक्कत और कड़ी जांच-पड़ताल के बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और अंग्रेजी व देशी शराब की भारी खेप बरामद की गई. इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

नदी के पानी और झाड़ियों में छुपा रखा था स्टॉक

पुलिस जांच में सामने आया कि शराब कारोबारियों ने होली के दौरान बिक्री की योजना से देशी शराब बनाकर घर के पीछे बहने वाली नदी के पानी में छुपा रखा था. वहीं अंग्रेजी शराब के कई कार्टन लंबी और घनी झाड़ियों में छुपाकर रखे गए थे. तलाशी के दौरान पुलिस को रामरेखा नदी किनारे झाड़ियों के बीच गुफानुमा रास्ता भी मिला, जहां पानी और झाड़ियों की आड़ में शराब का स्टॉक जमा किया गया था.

पुलिस भी रह गई हैरान

बताया जा रहा है कि रामनगर पुलिस ने कई घंटों की छानबीन के बाद आखिरकार शराब की खेप को खोज निकाला. शराब छुपाने के तरीके को देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए. तस्करों ने बेहद शातिर अंदाज में प्राकृतिक आड़ का इस्तेमाल कर अवैध कारोबार को अंजाम देने की कोशिश की थी.

शराबबंदी के बावजूद सक्रिय तस्कर

गौरतलब है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, जिसके तहत देशी और विदेशी शराब पूरी तरह प्रतिबंधित है. इसके बावजूद तस्कर नए-नए तरीके अपनाकर अवैध शराब की सप्लाई में जुटे हैं. सीमावर्ती इलाकों से शहर और गांव तक नशे की खेप पहुंचने की बात भी सामने आ रही है, जिससे कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

रिपोर्ट: इमरान अजीज