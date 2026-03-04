Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3129880
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

बगहा पुलिस की बड़ी कामयाबी: रामनगर के धागडंटोली में शराब कारोबारियों के मंसूबे नाकाम, भारी खेप जब्त

Bagaha News: बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र में होली से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नदी और झाड़ियों में छुपाकर रखी गई देशी और अंग्रेजी शराब की भारी खेप बरामद. गुप्त सूचना पर सघन छापेमारी से इलाके में हड़कंप, शराबबंदी के बावजूद तस्करी पर उठे सवाल.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 04, 2026, 02:35 PM IST

Trending Photos

बगहा पुलिस की बड़ी कामयाबी: रामनगर के धागडंटोली में शराब कारोबारियों के मंसूबे नाकाम, भारी खेप जब्त
बगहा पुलिस की बड़ी कामयाबी: रामनगर के धागडंटोली में शराब कारोबारियों के मंसूबे नाकाम, भारी खेप जब्त

Bagaha News:बिहार के बगहा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. रामनगर थाना क्षेत्र के धागडंटोली में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया। बताया जा रहा था कि इलाके में अवैध शराब का जखीरा छुपाकर रखा गया है, जिसे होली के मौके पर खपाने की तैयारी थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना देर किए नदी, नालों और झाड़ियों में सघन तलाशी अभियान शुरू किया. घंटों की मशक्कत और कड़ी जांच-पड़ताल के बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और अंग्रेजी व देशी शराब की भारी खेप बरामद की गई. इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

नदी के पानी और झाड़ियों में छुपा रखा था स्टॉक
पुलिस जांच में सामने आया कि शराब कारोबारियों ने होली के दौरान बिक्री की योजना से देशी शराब बनाकर घर के पीछे बहने वाली नदी के पानी में छुपा रखा था. वहीं अंग्रेजी शराब के कई कार्टन लंबी और घनी झाड़ियों में छुपाकर रखे गए थे. तलाशी के दौरान पुलिस को रामरेखा नदी किनारे झाड़ियों के बीच गुफानुमा रास्ता भी मिला, जहां पानी और झाड़ियों की आड़ में शराब का स्टॉक जमा किया गया था.

ये भी पढ़ें: बेतिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, होली से पहले 181 लीटर विदेशी शराब जब्त

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस भी रह गई हैरान
बताया जा रहा है कि रामनगर पुलिस ने कई घंटों की छानबीन के बाद आखिरकार शराब की खेप को खोज निकाला. शराब छुपाने के तरीके को देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए. तस्करों ने बेहद शातिर अंदाज में प्राकृतिक आड़ का इस्तेमाल कर अवैध कारोबार को अंजाम देने की कोशिश की थी.

शराबबंदी के बावजूद सक्रिय तस्कर
गौरतलब है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, जिसके तहत देशी और विदेशी शराब पूरी तरह प्रतिबंधित है. इसके बावजूद तस्कर नए-नए तरीके अपनाकर अवैध शराब की सप्लाई में जुटे हैं. सीमावर्ती इलाकों से शहर और गांव तक नशे की खेप पहुंचने की बात भी सामने आ रही है, जिससे कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

TAGS

Bagaha News

Trending news

Bankipur Byelection
बांकीपुर उपचुनाव: क्या 'नितिन नवीन' के किले में सेंध लगा पाएगा विपक्ष? ये है प्लान
Bankipur Byelection
बांकीपुर उपचुनावः नितिन नवीन की जगह कौन? भाजपा के 'शॉर्टलिस्ट' में शामिल ये 3 नाम
Bankipur Byelection 2026
नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से बांकीपुर में कौन होगा BJP का 'सुपर फोर्ट्रेस'?
Rajya Sabha Chunav 2026
मटन-मछली पर राहुल-तेजस्वी को हिंदुत्व सिखाने वाली BJP ने सूतक में उतारे कैंडिडेट
Purnea news
पप्पू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ी, इरफान अंसारी बोले- 'झारखंड लाया जाए, इलाज कराएंगे'
Indo-Nepal border
72 घंटे के लिए इंडो-नेपाल बॉर्डर सील, वाल्मीकिनगर में सेना का कड़ा पहरा
Bihar News
IG एम सुनील नायक को आंध्र HC से राहत: कोअर्सिव एक्शन पर रोक, 5 मार्च को होंगे पेश
Bhojpuri news
पवन सिंह को लगा 'पावरफुल' झटका! राज्यसभा की लिस्ट से पत्ता कटा, जानें क्यों चूके?
Motihari News
एक को बचाने के चक्कर में एक-एक कर डूब गए 6 बच्चे, मोतिहारी में पसरा सन्नाटा
Rain Hospital
'सवा लाख दो, तभी मिलेगी छुट्टी!' गुमला के रैन हॉस्पिटल पर मरीज को बंधक बनाने का आरोप