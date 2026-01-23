Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3084099
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

बगहा पुलिस ने नौरंगिया में मानव तस्करी रैकेट का किया भंडाफोड़, तीन नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू

Bagaha Human Trafficking Rescue Operation: बगहा पुलिस ने नौरंगिया थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन नाबालिग लड़कियों को मानव तस्करों से सुरक्षित बचाया है. एसपी रामानंद कौशल के निर्देश पर पुलिस और एक स्थानीय संगठन ने संयुक्त छापेमारी कर पश्चिम बंगाल निवासी दो तस्करों को गिरफ्तार किया. आरोपी लड़कियों को बंगाल ले जाने की योजना बना रहे थे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 23, 2026, 07:59 PM IST

Trending Photos

बगहा पुलिस का 'ऑपरेशन सुरक्षा'
बगहा पुलिस का 'ऑपरेशन सुरक्षा'

Bagaha News: बिहार के बगहा पुलिस जिला अंतर्गत नौरंगिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक सक्रिय मानव तस्करी गिरोह के विरुद्ध बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने नाबालिग बच्चों की तस्करी के संदेह में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके चंगुल से तीन नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित मुक्त कराया गया है. बगहा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) रामानंद कुमार कौशल के कुशल नेतृत्व में पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था के प्रति जनता के विश्वास को पुनः मजबूत किया है.

शुक्रवार को मामले का विवरण साझा करते हुए एसपी रामानंद कौशल ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक महिला और पुरुष कुछ नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर किसी अज्ञात गंतव्य की ओर ले जा रहे हैं. सूचना की गंभीरता को देखते हुए नौरंगिया थाने की पुलिस और एक स्थानीय सामाजिक संगठन की एक संयुक्त टीम गठित की गई. टीम ने तत्परता दिखाते हुए छापेमारी की और संदिग्ध महिला व पुरुष को हिरासत में लिया. गहन तलाशी के बाद उनके कब्जे से तीन नाबालिग लड़कियां, जिनकी उम्र क्रमशः 12 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्ष है, इनको सकुशल रेस्क्यू किया गया। ये सभी बच्चियां नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली बताई जा रही हैं।

पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के कमरडांगा हरिपुर गांव निवासी 43 वर्षीय नियोती देवी और 19 वर्षीय नागेश भुइंया के रूप में हुई है. पूछताछ में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि आरोपी इन लड़कियों को प्रलोभन देकर पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे. आशंका जताई जा रही है कि पूर्व में राजस्थान, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में लड़कियों की तस्करी के मामलों की तरह ही, इस बार भी उन्हें शादी या अन्य उद्देश्यों के लिए बेचने की योजना थी. इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन में सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी खत्री की भूमिका भी सराहनीय रही, जिन्होंने पुलिस के साथ मिलकर सटीक जानकारी साझा की.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- नवादा में ग्रामीण चिकित्सक की निर्मम हत्या, शव को दो टुकड़ों में कर जलाया

एसपी रामानंद कौशल ने इस सफलता के बाद आम जनता से सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों को आगाह किया कि वे किसी भी प्रकार के प्रलोभन, धार्मिक अंधविश्वास या बाहरी व्यक्तियों के बहकावे में आकर अपने बच्चों को अजनबियों के हाथों में न सौंपें. पुलिस अधीक्षक ने भरोसा दिलाया कि बगहा पुलिस सीमा क्षेत्रों सहित पूरे जिले में 24 घंटे मुस्तैद है. गिरफ्तार दोनों आरोपियों को सुसंगत धाराओं के तहत न्यायिक हिरासत में लेते हुए बगहा जेल भेज दिया गया है. पुलिस अब गिरोह के अन्य संभावित संपर्कों की भी तलाश कर रही है.

TAGS

Bagaha News

Trending news

Bagaha News
बगहा पुलिस ने मानव तस्करी रैकेट का किया भंडाफोड़, तीन नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू
Nawada News
नवादा में ग्रामीण चिकित्सक की निर्मम हत्या, शव को दो टुकड़ों में कर जलाया
Bhojpuri news
मौसी के बाद महतारी...ई कवन-कवन गाना ला रहे खेसारी? समझिए शुरू हो गई फागुन की तैयारी
Jharkhand news
ब्रिटिश मंत्री सीमा मल्होत्रा से मिले सीएम हेमंत सोरेन, विकास के रोडमैप पर की चर्चा
Karpoori Thakur
कर्पूरी ठाकुर को 'कपटी' मानते थे लालू, तो जननायक की नजरों में वो थे 'लंपट'
CM nitish kumar
जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार
Bihar politics
Bihar Politics: बिहार को 2030 तक विकसित राज्य बनाने के सीएम के दावे पर सियासी घमासान
Bhojpur News
भोजपुर का लाल हरेराम कुंवर शहीद, बेखबर पत्नी पूछ रही- वो जिंदा तो हैं ना?
Bettiah news
बेतिया में रील बनाने के दौरान 'अमृत भारत एक्सप्रेस' से कटकर दो युवकों की मौत
Maharani Kamsundari Devi
महारानी कामसुंदरी साहिब का श्रद्धा कर्म संपन्न, राजपरिवार ने जताया आभार