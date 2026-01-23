बगहा पुलिस ने नौरंगिया में मानव तस्करी रैकेट का किया भंडाफोड़, तीन नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू

Bagaha News: बिहार के बगहा पुलिस जिला अंतर्गत नौरंगिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक सक्रिय मानव तस्करी गिरोह के विरुद्ध बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने नाबालिग बच्चों की तस्करी के संदेह में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके चंगुल से तीन नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित मुक्त कराया गया है. बगहा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) रामानंद कुमार कौशल के कुशल नेतृत्व में पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था के प्रति जनता के विश्वास को पुनः मजबूत किया है.

शुक्रवार को मामले का विवरण साझा करते हुए एसपी रामानंद कौशल ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक महिला और पुरुष कुछ नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर किसी अज्ञात गंतव्य की ओर ले जा रहे हैं. सूचना की गंभीरता को देखते हुए नौरंगिया थाने की पुलिस और एक स्थानीय सामाजिक संगठन की एक संयुक्त टीम गठित की गई. टीम ने तत्परता दिखाते हुए छापेमारी की और संदिग्ध महिला व पुरुष को हिरासत में लिया. गहन तलाशी के बाद उनके कब्जे से तीन नाबालिग लड़कियां, जिनकी उम्र क्रमशः 12 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्ष है, इनको सकुशल रेस्क्यू किया गया। ये सभी बच्चियां नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली बताई जा रही हैं।

पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के कमरडांगा हरिपुर गांव निवासी 43 वर्षीय नियोती देवी और 19 वर्षीय नागेश भुइंया के रूप में हुई है. पूछताछ में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि आरोपी इन लड़कियों को प्रलोभन देकर पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे. आशंका जताई जा रही है कि पूर्व में राजस्थान, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में लड़कियों की तस्करी के मामलों की तरह ही, इस बार भी उन्हें शादी या अन्य उद्देश्यों के लिए बेचने की योजना थी. इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन में सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी खत्री की भूमिका भी सराहनीय रही, जिन्होंने पुलिस के साथ मिलकर सटीक जानकारी साझा की.

एसपी रामानंद कौशल ने इस सफलता के बाद आम जनता से सतर्क रहने की अपील की है. उन्होंने विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों को आगाह किया कि वे किसी भी प्रकार के प्रलोभन, धार्मिक अंधविश्वास या बाहरी व्यक्तियों के बहकावे में आकर अपने बच्चों को अजनबियों के हाथों में न सौंपें. पुलिस अधीक्षक ने भरोसा दिलाया कि बगहा पुलिस सीमा क्षेत्रों सहित पूरे जिले में 24 घंटे मुस्तैद है. गिरफ्तार दोनों आरोपियों को सुसंगत धाराओं के तहत न्यायिक हिरासत में लेते हुए बगहा जेल भेज दिया गया है. पुलिस अब गिरोह के अन्य संभावित संपर्कों की भी तलाश कर रही है.