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बगहा पुलिस का बड़ा एक्शन, आर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहे मानव तस्करी के रैकेट का किया भंडाफोड़

बगहा के चौतरवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन 'नया सवेरा' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दो नाबालिग लड़कियों को मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाया है. पुलिस ने इंग्लिशिया चौक पर छापेमारी कर आर्केस्ट्रा संचालक पवन कुमार और एक महिला संचालिका को गिरफ्तार किया है. प्रभारी एसपी के अनुसार, तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए बॉर्डर इलाकों में सर्च अभियान जारी रहेगा.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 18, 2026, 04:41 PM IST

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बगहा पुलिस का बड़ा एक्शन
बगहा पुलिस का बड़ा एक्शन

बिहार के बगहा में पुलिस को मानव तस्करी (Human Trafficking) के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'नया सवेरा' में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. चौतरवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने आर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहे काले धंधे का पर्दाफाश करते हुए दो मासूम लड़कियों को तस्करों के चंगुल से छुड़ा लिया है. इस कार्रवाई के बाद से इलाके के अवैध धंधेबाजों में खलबली मची हुई है.

दरअसल, बिहार सरकार के आदेश पर राज्यभर में ऑपरेशन 'नया सवेरा' के तहत मानव तस्करों पर नकेल कसी जा रही है. इसी कड़ी में बगहा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चौतरवा थाना क्षेत्र के इंग्लिशिया चौक स्थित एक किराए के मकान में नाबालिग लड़कियों को बंधक बनाकर रखा गया है. सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष शुभम कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और उस मकान पर अचानक छापेमारी की गई. इस दौरान पुलिस ने मौके से आर्केस्ट्रा संचालक पवन कुमार और मधुबनी की रहने वाली एक महिला संचालिका को गिरफ्तार किया.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने 14 और 15 वर्ष की दो नाबालिग लड़कियों को बरामद किया है. जांच में पता चला कि इन लड़कियों को आर्केस्ट्रा की आड़ में गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. बगहा की प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने इस पूरी कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों लड़कियों को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस गिरोह के तार और कहाँ-कहाँ से जुड़े हैं और इन लड़कियों को यहाँ तक कौन लेकर आया था.

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प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने सख्त लहजे में कहा कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) किसी भी कीमत पर मानव व्यापार को बर्दाश्त नहीं करेगी. आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है. पुलिस कप्तान ने यह भी स्पष्ट किया कि नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटे इलाकों में यह अभियान और तेज किया जाएगा. पुलिस का लक्ष्य इस तस्करी के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना है ताकि किसी भी मासूम का जीवन बर्बाद न हो.

इनपुट- इमरान अजीज

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