मजदूर हैं साहब! काम के नाम कोई भी ठग ले, बगहा में मानव तस्करी का बड़ा खुलासा
मजदूर हैं साहब! काम के नाम कोई भी ठग ले, बगहा में मानव तस्करी का बड़ा खुलासा

Bagaha News: बगहा में मानव तस्करी का खुलासा हुआ है. पुलिस ने कई मजदूरों कों दलाल और तस्करों के चुंगल से मुक्त कराया गया है. यह कार्रवाई पटखौली थानाध्यक्ष और पुलिस इंस्पेक्टर के नेतृत्व में रात्रि गश्ती में की गई.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 09, 2025, 06:46 AM IST

बगहा में मानव तस्करी का खुलासा
बगहा में मानव तस्करी का खुलासा

Bagaha/बगहा: पश्चिमी चंपारण के बगहा पुलिस मानव व्यापार को लेकर सख्त है. इसी बीच मजदूरी करवाने ले जाया जा रहे कई लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया है. जिसके बाद मानव तस्करों में हड़कंप मचा गया है. दरअसल, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है. यहीं वजह है की बगहा पुलिस रेलवे स्टेशन समेत बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सघन तलाशी अभियान चला रही है. 

बताया जा रहा है कि पूर्व मध्य रेल के बगहा रेल्वे स्टेशन पर पटखौली थानाध्यक्ष एचएन सिंह और इंस्पेक्टर ललन कुमार के नेतृत्व में महिला पुरुष जवानों ने संदेह के आधार पर कुछ लोगों कों रोका, फिर उनकी तलाशी लेकर पूछताछ की गईं. जिसमें मानव व्यापार की नियत से सीतामढ़ी से कुछ लोगों को बाहर मजदूरी करवाने के नाम पर ले जाया जा रहा था. लिहाजा, पुलिस टीम ने उन्हें सकुशल मुक्त करवाकर उनके परिजनों को सूचना दें दिया है. पुलिस टीम अपने साथ इन मजदूरों को ले गईं है, जिनके परिजनों के पहुंचने पर उन्हें बाउंड बनवाकर सुपुर्द करने की कवायद में पुलिस जुटी हुईं है. 

बता दें कि नेपाल और उतर प्रदेश की सीमा पर स्थित बगहा में अक्सर बाल मजदूरी के मामले सामने आते हैं. जबकि, यह इलाका मानव व्यापार को लेकर तस्करों का सेफ जोन बन गया है, क्योंकि यहां की खुली सीमाओं से मानव तस्कर लोगों को बहला फुसलाकर दूसरे प्रदेश पहुंचाने की फिराक में रहते हैं. ऐसे में 8 अगस्त, 2025 दिन शुक्रवार को पुलिस की सतर्कता से कई मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया है.

रिपोर्ट:  इमरान अजीज

