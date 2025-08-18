Bagaha News: बगहा में खाद लेने आये किसानों पर लाठीचार्ज, कई अन्नदाता हुए घायल, भारी नाराजगी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2886290
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bagaha News: बगहा में खाद लेने आये किसानों पर लाठीचार्ज, कई अन्नदाता हुए घायल, भारी नाराजगी

Bagaha News: बताया जा रहा है कि बिस्कोमान भवन पर यूरिया नहीं मिलने से किसान नाराज हो गए और जोरदार हंगामा करने लगे. पुलिस लाठीचार्ज से कई किसान घायल हो गए. पुलिस लाठीचार्ज को लेकर अन्नदाताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 18, 2025, 02:56 PM IST

Trending Photos

बगहा में किसानों पर लाठीचार्ज
बगहा में किसानों पर लाठीचार्ज

Bagaha Police Lathicharge On Farmers: पश्चिम चंपारण के बगहा से बड़ी खबर आ रही है. यहां खाद लेने आये किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है. पुलिस की पिटाई से कई किसान घायल हुए हैं. घटना पटखौली थाना क्षेत्र अंतर्गत बगहा 2 प्रखंड कार्यालय के सटे बिस्कोमान भवन की है. बताया जा रहा है कि बिस्कोमान भवन पर यूरिया नहीं मिलने से किसान नाराज हो गए और जोरदार हंगामा करने लगे. इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. इससे कई किसान घायल हो गए. पुलिस लाठीचार्ज को लेकर अन्नदाताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है.

प्रभारी कृषि पदाधिकारी अभय मिश्रा के इशारे पर लाठीचार्ज किए जाने के आरोप लगे हैं. बताया जा रहा है कि पिछले तीन दिनों से किसान खाद के लिए परेशान थे. वे सारा दिन लाइन में लगकर इंतजार करते थे, फिर भी उनको यूरिया नहीं मिल पाती थी. इससे आज किसान भड़क गए और हंगामा करने लगे. इसके बाद प्रशिक्षु BAO और ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों ने अन्नदाताओं पर लाठियां चटका दीं. पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज की घटना से इनकार किया है, लेकिन घटना के वीडियो वायरल हो रहे हैं.

ये भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर के कटरा में दर्दनाक हादसा, पानी भरे गड्ढे में डूबकर पांच मासूमों की मौत

इससे पहले पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज इलाके में किसानों ने यूरिया की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया था. यहां मैंनाटांड़ प्रखंड के किसानों ने झझरी चौक पर पीड़ारी-इनरवा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया था. किसानों ने सड़क पर आगजनी करते हुए प्रशासन और कृषि विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की थी. किसानों ने आरोप लगाया था कि बीते 20 दिन पहले खाद दुकान पर यूरिया की खेप आई थी, लेकिन उसे स्थानीय किसानों को देने के बजाय बाहरी लोगों को बेच दिया गया था. किसानों ने आरोप लगाया था कि यूरिया की कालाबाजारी कर उसे बॉर्डर पार नेपाल भेजा जा रहा है.

रिपोर्ट- इमरान

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bagaha News

Trending news

Bagaha News
बगहा में खाद लेने आये किसानों पर लाठीचार्ज, कई अन्नदाता हुए घायल, भारी नाराजगी
Bihar SIR
'इलेक्शन कमिशन कौन होता है...', SIR पर JDU विधायक ने किया राहुल गांधी का समर्थन
Lalu Prasad Yadav
राहुल गांधी और ज्ञानेश कुमार की टशन के बीच याद आया लालू प्रसाद-टीएन शेषन का किस्सा
Palamu news
पलामू में कुख्यात गैंगस्टर डब्लू सिंह ने किया सरेंडर, झारखंड में पहली बार हुआ ऐसा
vice president election
उपराष्ट्रपति पद के लिए INDIA ने अगर बिहार से प्रत्याशी उतार दिया तो...
BJP
कौन हैं पूर्व IPS आनंद मिश्रा जो अब BJP का थामेंगे दामन, हाल ही में छोड़ी थी जनसुराज
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति पद के लिए BJP का बड़ा दांव, सीपी राधाकृष्णन के नाम पर फंस गई JMM!
Ranchi News
राष्ट्रपति और अब उपराष्ट्रपति भी, दोनों झारखंड के पूर्व राज्यपाल! विचित्र संयोग
Bihar SIR
Vote Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा से जुड़े पप्पू यादव, बोले- हम लोग पोल खोलने में जुटे हैं
patna news
Patna Gang Rape: पटना में शौच के लिए गई महिला से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार
;