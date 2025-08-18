Bagaha News: बगहा में खाद लेने आये किसानों पर लाठीचार्ज, कई अन्नदाता हुए घायल, भारी नाराजगी

Bagaha Police Lathicharge On Farmers: पश्चिम चंपारण के बगहा से बड़ी खबर आ रही है. यहां खाद लेने आये किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है. पुलिस की पिटाई से कई किसान घायल हुए हैं. घटना पटखौली थाना क्षेत्र अंतर्गत बगहा 2 प्रखंड कार्यालय के सटे बिस्कोमान भवन की है. बताया जा रहा है कि बिस्कोमान भवन पर यूरिया नहीं मिलने से किसान नाराज हो गए और जोरदार हंगामा करने लगे. इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. इससे कई किसान घायल हो गए. पुलिस लाठीचार्ज को लेकर अन्नदाताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है.

प्रभारी कृषि पदाधिकारी अभय मिश्रा के इशारे पर लाठीचार्ज किए जाने के आरोप लगे हैं. बताया जा रहा है कि पिछले तीन दिनों से किसान खाद के लिए परेशान थे. वे सारा दिन लाइन में लगकर इंतजार करते थे, फिर भी उनको यूरिया नहीं मिल पाती थी. इससे आज किसान भड़क गए और हंगामा करने लगे. इसके बाद प्रशिक्षु BAO और ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों ने अन्नदाताओं पर लाठियां चटका दीं. पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज की घटना से इनकार किया है, लेकिन घटना के वीडियो वायरल हो रहे हैं.

इससे पहले पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज इलाके में किसानों ने यूरिया की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया था. यहां मैंनाटांड़ प्रखंड के किसानों ने झझरी चौक पर पीड़ारी-इनरवा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया था. किसानों ने सड़क पर आगजनी करते हुए प्रशासन और कृषि विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की थी. किसानों ने आरोप लगाया था कि बीते 20 दिन पहले खाद दुकान पर यूरिया की खेप आई थी, लेकिन उसे स्थानीय किसानों को देने के बजाय बाहरी लोगों को बेच दिया गया था. किसानों ने आरोप लगाया था कि यूरिया की कालाबाजारी कर उसे बॉर्डर पार नेपाल भेजा जा रहा है.

रिपोर्ट- इमरान

