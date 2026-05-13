बगहा की आठवीं की छात्रा बनी एक दिन की एसपी, कुर्सी पर बैठकर सुनीं लोगों की शिकायतें

बिहार के बगहा से एक बहुत ही प्यारी और प्रेरणा देने वाली कहानी सामने आई है. यहाँ की पुलिस ने एक छोटा सा काम करके एक बच्ची की पूरी दुनिया बदल दी. यह कहानी है अमृता की, जो अब तक पुलिसवालों को दूर से देखकर सिर्फ सपने देखती थी, लेकिन बुधवार को वह खुद एक दिन के लिए पुलिस अफसर बन गई.

एक दिन के लिए अमृता बनी पुलिस कप्तान

बगहा की पुलिस अधीक्षक (SP) निर्मला कुमारी ने एक बहुत ही अनोखी पहल की. उन्होंने परसा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली आठवीं कक्षा की छात्रा अमृता को एक दिन के लिए अपनी कुर्सी पर बैठने का मौका दिया. अमृता एक साधारण परिवार से आती है, लेकिन जब वह एसपी की कुर्सी पर बैठी, तो उसका आत्मविश्वास देखने लायक था. इस पहल का असली मकसद यही था कि गाँवों की लड़कियों को यह अहसास कराया जाए कि वे भी बड़े सपने देख सकती हैं और उन्हें पूरा भी कर सकती हैं.

कुर्सी पर बैठकर सुनी लोगों की फरियाद

सिर्फ कुर्सी पर बैठना ही काफी नहीं था, अमृता ने उस पद की जिम्मेदारी को भी समझा. उसने बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर लोगों की शिकायतें सुनीं. छोटी सी उम्र में ही उसने बड़े सलीके से लोगों की समस्याओं पर अपने विचार रखे और अधिकारियों से जिला पुलिस के कामकाज के बारे में भी सवाल पूछे. वहां मौजूद सभी अधिकारी अमृता की जिज्ञासा और उसके बात करने के तरीके को देखकर दंग रह गए. उसे कानून-व्यवस्था के बारे में भी बुनियादी जानकारी दी गई.

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एसपी निर्मला कुमारी का खास संदेश

इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बगहा की एसपी निर्मला कुमारी खुद अमृता के साथ रहीं और उसका मार्गदर्शन किया. उन्होंने कहा, "हमारा मकसद अमृता के साहस को पंख देना है. मैंने उसे समझाया कि अगर किसी लड़की के पास अच्छी शिक्षा और अनुशासन है, तो कोई भी मंजिल उससे दूर नहीं है." एसपी ने यह भी कहा कि खाकी वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने की एक बड़ी जिम्मेदारी और लोगों की उम्मीद है. वह चाहती हैं कि बगहा की हर बेटी खुद पर यकीन करना सीखे.

पुलिस मुख्यालय में अमृता को बताया गया कि पुलिस अफसर बनने के लिए यूपीएससी (UPSC) जैसी कठिन परीक्षाएं पास करनी होती हैं और इसके लिए दिन-रात मेहनत करना कितना जरूरी है. अधिकारियों ने उसे खूब मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया. अमृता के लिए यह दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया है. उसने खुशी और जोश के साथ कहा, "मैं हमेशा पुलिस को देखकर सोचती थी कि क्या मैं कभी इनके जैसी बन पाऊंगी? लेकिन आज मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि मैं एक दिन जरूर पुलिस अफसर बनूंगी."

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इलाके में हो रही है खूब तारीफ

बगहा पुलिस की इस कोशिश की स्थानीय लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं का हौसला बढ़ता है. यह पहल समाज को एक मजबूत संदेश देती है कि अगर हम अपनी बेटियों को सही मौका दें, तो वे भविष्य में एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकती हैं. अमृता की आँखों में अब एक नया चमक है और उसके पास अपने सपनों को पूरा करने की एक ठोस वजह है.