पुआल के ढेर में छिपा था काला सफेद सच: बगहा पुलिस ने ऐसे किया लाखों के गांजा तस्करी का भंडाफोड़

Bagaha News: बगहा के बथवरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मादक पदार्थ में लाखों के कीमत की गांजा बरामद किया है. पुलिस की यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. एसपी रामानंद कौशल ने मादक पदार्थ तस्करी के भंडाफोड़ का दावा किया है.

दरअसल, गंडक दियारा क्षेत्र स्थित बथवरिया थाना क्षेत्र के चूड़िहरवा पटखौली गांव में पुआल की ढेर में भारी मात्रा में गांजा छुपाकर रखे जाने की सूचना बगहा एसपी को मिली थी. सूचना मिलते ही बगहा पुलिस अधीक्षक रामानंद कौशल के निर्देश पर रामनगर SDPO रागिनी कुमारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया. जिसमें पुलिस टीम की ओर से 203 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है. जब्त गाजा की कीमत लाखों में आंकी जा रहीं है. लिहाजा, अब नशे के सौदागर की तलाश में पुलिस पसीने बहा रहीं है.

बताया जा रहा है कि एसपी के निर्देश पर गठित छापेमारी टीम में बथवरिया थानाध्यक्ष अनुपम राय, सब इंस्पेक्टर योगेंद्र पासवान, सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर नीतू कुमारी, सहायक अवर निरीक्षक रामानंद ठाकुर समेत अन्य पुलिस बल के जवान SDPO रागिनी कुमारी के साथ शामिल थे. पुलिसिया कार्रवाई के दौरान विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत बगहा एक अंचल के अंचलाधिकारी नर्मदा श्रीवास्तव को दंडाधिकारी के रूप में मौके पर भेजा गया जहाँ बड़ी कामयाबी मिली है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस मामले में एसपी रामानंद कौशल ने बताया कि पुलिस टीम ने गांव में पुआल के ढेर की तलाशी ली, जहां से 13 बोरियों में रखे कुल 18 पैकेट गांजा बरामद किया गया. बरामद गांजा का कुल वजन लगभग 203 किलोग्राम है. मौके से गांजा को जब्त कर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गईं है.

बगहा एसपी रामानंद कौशल स्वयं बथवरिया थाना पहुंचे और पत्रकारों को इस उपलब्धि की पूरी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जब्त गांजा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपये में है. इस कार्रवाई से गांजा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है.

एसपी ने आगे बताया कि पुलिस अब इस गांजा तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. इसमें शामिल तस्करों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. बगहा पुलिस कप्तान ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

यह भी पढ़ें:पशुपालन का पावरहाउस बना बिहार! दूध-अंडा-मांस उत्पादन में पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त