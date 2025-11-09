कट्टा वाली नहीं, विकास वाली सरकार चाहिए”, बगहा में सतीश दूबे का कांग्रेस-राजद पर बड़ा हमला!

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले बगहा की राजनीति गर्म हो गई है. शनिवार को बगहा में बीजेपी प्रत्याशी राम सिंह के समर्थन में एक रैली में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी.
Trending Photos
Bihar Chunav 2025: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संजय यादव के आने के बाद लालू परिवार में “महाभारत” छिड़ गई है. तेज प्रताप यादव ने अलग पार्टी बना ली है, वहीं रोहिणी आचार्य और मीसा भारती की राहें भी तेजस्वी यादव से जुदा हो गई हैं. उन्होंने आगे कहा कि कहा कि तेजस्वी यादव की सभा में “कट्टा लहराने” की घटना इस बात का उदाहरण है कि वे कैसी सरकार लाना चाहते हैं. सतीश दूबे ने कहा कि “बिहार को कट्टा वाली नहीं, बल्कि विकास और शिक्षा देने वाली सरकार चाहिए.”
केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि “जो व्यक्ति ‘हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे’ का नारा लगाता है, वह देशद्रोही है. कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को प्रचारक बनाकर बगहा को भी टुकड़ों में बांटना चाहती है.”
सतीश दूबे ने कहा कि एनडीए सरकार ने बगहा में कई विकास कार्य किए हैं. रेल ओवरब्रिज का निर्माण हुआ, किसानों के लिए लौरिया टोल टैक्स फ्री किया गया और पटना तक ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया. आगे वो कहते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी जनता को झूठ बोलकर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब लोग सच्चाई समझ चुके हैं.
जेडीयू एमएलसी भीष्म सहनी ने भी कहा कि “मेरे रग-रग में एनडीए बसता है. महागठबंधन प्रत्याशी को भीतरिया समर्थन देने की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह झूठी हैं. सहनी, बिंद और मल्लाह समाज एकजुट होकर एनडीए के साथ है.”
कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय मंत्री सतीश दूबे ने कहा कि बिहार की जनता अब “मुंगेरीलाल के हसीन सपनों” से बाहर आ चुकी है. उन्होंने दावा किया कि बगहा विधानसभा में बीजेपी भारी मतों से जीत दर्ज करेगी और पूरे बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाला है.
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!