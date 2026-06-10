जाम और अतिक्रमण की समस्या

बता दें कि रामनगर में ट्रैफिक जाम एक आम समस्या बन गई है. हालांकि नगर परिषद प्रशासन समय-समय पर अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा करने वाली जगहों के खिलाफ कार्रवाई करता है. लेकिन तय स्टैंड न होने, खासकर ऑटो-रिक्शा के लिए, इसकी वजह से यह समस्या बनी हुई है. साथ ही, सड़क किनारे सामान बेचने वाले और हाथगाड़ी चलाने वाले भी अक्सर जाम और अतिक्रमण की समस्या बढ़ाते हैं. इसलिए, ट्रैफिक जाम और सड़क किनारे अतिक्रमण की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए एक स्थायी समाधान की जरूरत है, खासकर सही स्टैंड की व्यवस्था करना और सड़क किनारे से ठेला चालकों को हटाने की.