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Bagaha News: रामनगर में फल विक्रेता ने ई-रिक्शा चालक को पीटा, मचा भारी बवाल; SDM चांदनी और SDPO रागिनी ने संभाला मोर्चा

Bagaha News: रामनगर में एक सब्जी विक्रेता और ई-रिक्शा चालक के बीच हुई झड़प के बाद हंगामा मच गया. इस झगड़े में ई-रिक्शा चालक के घायल होने पर गुस्साई भीड़ ने विरोध-प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी. आगजनी समेत इस प्रदर्शन के कारण शहर के अंबेडकर चौक पर कई घंटों तक भारी अफरातफरी मची रही.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 10, 2026, 06:19 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:19 AM IST
Bagaha News: रामनगर में फल विक्रेता ने ई-रिक्शा चालक को पीटा, मचा भारी बवाल; SDM चांदनी और SDPO रागिनी ने संभाला मोर्चा
Image Credit: रामनगर में ई-रिक्शा चालक की पिटाई, SDM चांदनी और SDPO रागिनी ने संभाला मोर्चा

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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