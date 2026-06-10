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Bagaha News: पश्चिम चम्पारण जिले के रामनगर में शहर के अम्बेडकर चौक पर मंगलवार (9 जून, 2026) की देर शाम एक फल विक्रेता और ई रिक्शा चालक के बीच हुईं जमकर मारपीट के बाद बवाल मच गया. हाल ही में फल-सब्जी बेचने वाले एक व्यक्ति ने महिला ग्राहक के साथ मारपीट की थी. इस घटना के बाद से ही लोगों में काफी नाराजगी थी. स्थिति तब और बिगड़ गई जब उसी विक्रेता ने एक ऑटो-रिक्शा चालक की पिटाई कर दी, जिससे चालक के परिवार और साथी ऑटो-रिक्शा चालकों ने हंगामा खड़ा कर दिया.
आरोप है कि फल और सब्जी बेचने वाले कई लोगों ने मिलकर एक ई-रिक्शा ड्राइवर की बुरी तरह पिटाई की और फिर वहां से भाग गए. घटना की खबर मिलने पर ड्राइवर के परिवार वालों ने जबरदस्त हंगामा किया. इसके बाद, रामनगर के अंबेडकर चौक पर घंटों तक आग जलाकर विरोध-प्रदर्शन किया गया.
मुख्य सड़क पर कब्जा कर लगाते हैं दुकानें
मिली जानकारी के अनुसार, सब्जी और फल बेचने वाले अक्सर मुख्य सड़क पर कब्जा करके अपनी दुकानें लगाते हैं, जिससे आम लोगों के साथ उनकी बहस-बाजी हो जाती है. हालात और खराब तब हो गए जब शहर और आस-पास के इलाकों के लोगों ने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया. 'एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी' के लिहाज से उन्होंने कई घंटों तक सड़क जाम रखी और आधिकारिक कार्रवाई की अपनी मांग पर अड़े रहे.
घटना की खबर मिलते ही, रामनगर की SDPO रागिनी कुमारी और बगहा की SDM चांदनी कुमारी अपनी टीमों के साथ मौके पर पहुंचीं और स्थिति को संभाला. काफी समझाने-बुझाने के बाद ही वे गुस्साई भीड़ को शांत कर पाईं. बाद में, नाराज लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया. वहां, SDM चांदनी कुमारी और लेडी सिंघम रागिनी कुमारी ने उनकी शिकायतें सुनीं और उन्हें भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अतिक्रमण हटाना भी शामिल है. इसके बाद ही रास्ता खाली कराया गया और भीड़ शांत हुई.
जाम और अतिक्रमण की समस्या
बता दें कि रामनगर में ट्रैफिक जाम एक आम समस्या बन गई है. हालांकि नगर परिषद प्रशासन समय-समय पर अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा करने वाली जगहों के खिलाफ कार्रवाई करता है. लेकिन तय स्टैंड न होने, खासकर ऑटो-रिक्शा के लिए, इसकी वजह से यह समस्या बनी हुई है. साथ ही, सड़क किनारे सामान बेचने वाले और हाथगाड़ी चलाने वाले भी अक्सर जाम और अतिक्रमण की समस्या बढ़ाते हैं. इसलिए, ट्रैफिक जाम और सड़क किनारे अतिक्रमण की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए एक स्थायी समाधान की जरूरत है, खासकर सही स्टैंड की व्यवस्था करना और सड़क किनारे से ठेला चालकों को हटाने की.