इनकम टैक्स और महंगी गाड़ियां... फिर भी सरकारी राशन? बगहा में अपात्रों पर FIR की तलवार

Bagaha Ration Card Scam: बगहा अनुमंडल क्षेत्र के कुल 7 प्रखंड समेत शहरी क्षेत्रों के अपात्र राशन कार्ड लाभुकों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिसके बाद गरीबों का निवाला डकारने वालों में हड़कंप मचा है. दरअसल, डीएम तरणजोत सिंह के निर्देश पर ADSO प्रशांत कुमार पांडे ने बगहा अनुमंडल के सातों प्रखंडों के साथ-साथ रामनगर नगर परिषद और बगहा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में ऐसे लाभुकों को चिन्हि्त कर उन्हें नोटिस भेजा है, जो सरकारी मानकों के अनुसार राशन लेने के पात्र नहीं हैं. अनुमंडल आपूर्ति पदाधिकारी प्रशांत कुमार पांडे ने बताया कि कुल 15,871 अपात्र राशन कार्ड लाभुकों की पहचान की गई है. जिनको नोटिस भेजा जा रहा है संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्ड निरस्त करने की कार्रवाई की जायेगी.

बताया जा रहा है कि बगहा एक प्रखंड में 3,371, बगहा दो प्रखंड में 4,671, ठकराहा प्रखंड में 644, मधुबनी प्रखंड में 885, रामनगर प्रखंड में 3,198, भीतहां प्रखंड में 1,212 और पिपरासी प्रखंड में क्षेत्र 472 लाभुक शामिल हैं. इसके अलावा बगहा नगर परिषद क्षेत्र में 1,030 और रामनगर नगर परिषद क्षेत्र में 388 अपात्र लाभुक चिन्हि्त किए गए हैं. जो सरकारी राशन का दुरूपयोग कर रहें हैं. लिहाजा, आम जरूरतमंद लोगों कों उनके वाजिब हक मिल सकें. यहीं वजह है कि अपात्र लाभुकों की पहचान कर कार्रवाई तेज की गईं है.

आपूर्ति पदाधिकारी ने आगे बताया कि ऐसे लाभुकों को अपात्र माना गया है, जिनके पास चार पहिया वाहन है, जिनके नाम पर ढाई एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक हैं और वैसे जो आयकर रिटर्न भरते हैं या जिनकी मासिक आय 10,000 रुपए से अधिक और वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से ज्यादा है.

उन्होंने बताया कि इन सभी अपात्र लाभुकों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. कुछ लाभुकों को नोटिस दी जा चुकी है. जबकि, बाकी बचें लोगों को नोटिस भेजी जा रही है. नोटिस के माध्यम से उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है. लाभुकों से प्राप्त जवाब की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संबंधित लाभुकों का राशन कार्ड रद्द किया जाएगा. साथ ही SDM गौरव कुमार के निर्देश पर अपात्र लाभुकों के खिलाफ नियमानुसार अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है. जिला प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य वास्तविक और जरूरतमंद लाभुकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

