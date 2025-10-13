Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2960418
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

बगहा में हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बोलेरो की भीषण टक्कर में दो लोगों की मौत, चार गंभीर रूप से घायल

बगहा के बड़गांव स्थित टेंगरहा में NH 727 पर सोमवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक और बोलेरो की जोरदार टक्कर हुई. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 13, 2025, 08:58 PM IST

Trending Photos

बगहा में रफ्तार का जानलेवा कहर
बगहा में रफ्तार का जानलेवा कहर

बिहार के बगहा से इस वक्त एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है. सोमवार को बेतिया-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-727) पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रक और बोलेरो की भीषण टक्कर हो गई. यह दुर्घटना टाउन थाना क्षेत्र के बड़गांव स्थित टेंगरहा पुल के समीप हुई, जिसमें दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं. हादसा इतना भयावह था कि बोलेरो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि आसपास के लोग तुरंत मौके पर दौड़ पड़े.

प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, बोलेरो में सवार लोग किसी बारात से लौटकर चौतरवा की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से उनकी आमने-सामने की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. वहीं, टक्कर के बाद ट्रक भी अनियंत्रित होकर मुख्य सड़क से नीचे गड्ढे में जा गिरी. घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही टाउन थाना पुलिस थानाध्यक्ष शैलेश कुमार के नेतृत्व में तत्काल मौके पर पहुंचीऔर स्थानीय लोगों के सहयोग से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को क्षतिग्रस्त वाहनों से बाहर निकाला गया और तुरंत बगहा अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया. अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एसपी अग्रवाल ने बताया कि घायलों में दो की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. वहीं, हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए GMCH बेतिया रेफर कर दिया गया है. इस दर्दनाक दुर्घटना के संबंध में डॉक्टर एसपी अग्रवाल और मृतक के मामा ने भी अपनी बात रखी है.

Add Zee News as a Preferred Source

हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया था. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और बोलेरो का रेस्क्यू किया और उन्हें सड़क किनारे से हटवाया, जिसके बाद आवागमन फिर से बहाल हो सका. टाउन थाना पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और थानाध्यक्ष शैलेश कुमार स्वयं कार्रवाई में जुटे हैं. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आ रही है कि हादसे का मुख्य कारण तेज रफ्तार और ओवरटेक करने की कोशिश हो सकती है. इस भीषण दुर्घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इनपुट- इमरान अजीज

ये भी पढ़ें- VIDEO: बेतिया में एक साथ फटे 3 गैस सिलेंडर, 4 दुकान जलकर खाक

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bagaha News

Trending news

Bagaha News
बगहा में हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बोलेरो की भीषण टक्कर में दो लोगों की मौत
Sharjeel Imam
कौन है शरजिल इमाम, जिसने बिहार चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली की कोर्ट से मांगी जमानत?
Tej Pratap Yadav
तेज प्रताप वाले जनशक्ति जनता दल ने किस सीट से किसको दिया​ टिकट, देखें पूरी लिस्ट
Sharjeel Imam
बिहार चुनाव में उतर सकता है दिल्ली दंगों का आरोपी शरजिल इमाम!
bihar chunav 2025
PK Effect: ओबीसी- 38 तो मुसलमान- 21, प्रशांत किशोर आखिरकार किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Bihar News
रणजी ट्राफी में हुई फूल बेचने वाले के बेटे की एंट्री, प्रर्दशन से लोगों का जीता दिल
Bihar Election 2025
महुआ से मैदान में कूदेंगे तेज प्रताप, महागठबंधन की 21 मजबूत सीटों पर उतारे प्रत्याशी
Upendra Kushwaha
उपेंद्र कुशवाहा के इमोशनल पोस्ट से बिहार की सियासत गरमाई, NDA में दरार के संकेत
bihar chunav 2025
अब तक 21, मुसलमानों पर मेहरबानी तो महिलाओं से क्यों कंजूसी कर रहे प्रशांत किशोर?
bihar chunav 2025
RJD-कांग्रेस को बड़ा झटका, विधायक संगीता कुमारी और सिद्धार्थ सिंह ने ज्वाइन की BJP