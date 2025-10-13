बगहा में हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बोलेरो की भीषण टक्कर में दो लोगों की मौत, चार गंभीर रूप से घायल

बिहार के बगहा से इस वक्त एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है. सोमवार को बेतिया-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-727) पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रक और बोलेरो की भीषण टक्कर हो गई. यह दुर्घटना टाउन थाना क्षेत्र के बड़गांव स्थित टेंगरहा पुल के समीप हुई, जिसमें दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं. हादसा इतना भयावह था कि बोलेरो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि आसपास के लोग तुरंत मौके पर दौड़ पड़े.

प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, बोलेरो में सवार लोग किसी बारात से लौटकर चौतरवा की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से उनकी आमने-सामने की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. वहीं, टक्कर के बाद ट्रक भी अनियंत्रित होकर मुख्य सड़क से नीचे गड्ढे में जा गिरी. घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही टाउन थाना पुलिस थानाध्यक्ष शैलेश कुमार के नेतृत्व में तत्काल मौके पर पहुंचीऔर स्थानीय लोगों के सहयोग से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को क्षतिग्रस्त वाहनों से बाहर निकाला गया और तुरंत बगहा अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया. अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एसपी अग्रवाल ने बताया कि घायलों में दो की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. वहीं, हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए GMCH बेतिया रेफर कर दिया गया है. इस दर्दनाक दुर्घटना के संबंध में डॉक्टर एसपी अग्रवाल और मृतक के मामा ने भी अपनी बात रखी है.

हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया था. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और बोलेरो का रेस्क्यू किया और उन्हें सड़क किनारे से हटवाया, जिसके बाद आवागमन फिर से बहाल हो सका. टाउन थाना पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और थानाध्यक्ष शैलेश कुमार स्वयं कार्रवाई में जुटे हैं. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आ रही है कि हादसे का मुख्य कारण तेज रफ्तार और ओवरटेक करने की कोशिश हो सकती है. इस भीषण दुर्घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इनपुट- इमरान अजीज

