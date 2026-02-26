Advertisement
Bagaha News: कोहरे और रफ्तार ने ली दो जान, चनपटिया से घर लौट रहे युवकों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, इलाके में कोहराम

Bagaha News: बगहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई. शादी समारोह से लौट रहे दोनों युवकों की मौके पर ही जान चली गई. घटना के बाद इलाके में मातम पसरा है, वहीं पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 26, 2026, 11:26 AM IST

Bagaha News: बगहा से इस वक्त की बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां तेज़ रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो चचेरे भाइयों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना नदी थाना क्षेत्र के नैनहा ढाला के समीप की बताई जा रही है. हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और खुशियों का माहौल पल भर में मातम में बदल गया. सूचना मिलते ही नदी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क किनारे पड़े दोनों घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल बगहा ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अरुण कुमार यादव ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.

शादी समारोह से लौट रहे थे दोनों युवक
मृतकों की पहचान दौनाहा निवासी शंभू यादव के 32 वर्षीय पुत्र ब्यास यादव और भिखु यादव के 24 वर्षीय पुत्र श्याम यादव के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार दोनों चनपटिया के बकुलहर स्थित अपनी बहन के यहां शादी समारोह में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान नैनहा ढाला के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

ये भी पढ़ें: बेतिया से मोतिहारी तक पुलिस की छापेमारी, ज्वेलर्स शॉप लूटने की योजना फेल, 4 गिरफ्तार

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, दोनों थे विवाहित
घटना की खबर मिलते ही अस्पताल में परिजनों और ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि ब्यास यादव तीन बच्चों के पिता थे और परिवार में बड़े थे, जबकि श्याम यादव की शादी इसी वर्ष अप्रैल में हुई थी और उनकी पत्नी गर्भवती हैं. इस दर्दनाक हादसे ने दोनों परिवारों को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है.

पुलिस जांच में जुटी
पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की पहचान तथा चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. गौरतलब है कि नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बगहा इलाके में इन दिनों सुबह घना कोहरा रहता है, जिससे NH-727 गोरखपुर-बेतिया मुख्य सड़क समेत अन्य मार्गों पर तेज रफ्तार और वाहन नियंत्रण खोने के कारण लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं. प्रशासन से अब सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की मांग तेज हो गई है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

Bagaha News

