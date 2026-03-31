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Bagaha News: अस्पताल में मां ने तोड़ा दम, नवजात शिशु को लेकर फरार हुए ससुराल वाले, परिजनों ने लगाया जहर देकर हत्या का आरोप

बगहा के रामनगर स्थित संजीवनी हेल्थ केयर में सोनी खातून नामक नवविवाहिता की प्रसव के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर 20 लाख की गाड़ी के लिए साजिशन हत्या का आरोप लगाया है. घटना के बाद ससुराल वाले नवजात को लेकर फरार हो गए. पुलिस ने एफएसएल जांच शुरू कर दी है और दोषियों की तलाश जारी है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 31, 2026, 09:13 PM IST

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बगहा में निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान नवविवाहिता की मौत
बगहा में निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान नवविवाहिता की मौत

Bagaha News: बिहार के बगहा जिले से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जिसने न केवल मानवीय संवेदनाओं को झकझोर दिया है बल्कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की भी कलई खोल दी है. रामनगर थाना क्षेत्र के नेपाली टोला स्थित 'संजीवनी हेल्थ केयर' नामक एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और अस्पताल परिसर रणक्षेत्र में तब्दील हो गया है. मृतका के मायके वालों का आरोप है कि यह महज चिकित्सीय लापरवाही नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या है.

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संजीवनी अस्पताल में नवविवाहिता ने तोड़ा दम
घटना की शुरुआत तब हुई जब चौतरवा थाना क्षेत्र के रायबारी महुआ निवासी इमरान अंसारी की पत्नी सोनी खातून को प्रसव पीड़ा के बाद रामनगर स्थित संजीवनी केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि सिजेरियन के जरिए प्रसव कराया गया, जिसके बाद सोनी की हालत अचानक बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई. मौत की खबर मिलते ही अस्पताल संचालक और वहां मौजूद कथित डॉक्टर मौके से फरार हो गए. मृतका के शरीर पर सूजन और इंफेक्शन के निशान देखकर परिजनों का शक गहरा गया है. उनका कहना है कि ऑपरेशन के नाम पर सोनी को जहर का इंजेक्शन देकर मौत की नींद सुला दिया गया.
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Newlywed Woman Dies During Surgery at Private Hospital in Bagaha
दहेज की वेदी पर चढ़ी सोनी
मृतका सोनी खातून के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर रोंगटे खड़े कर देने वाले आरोप लगाए हैं. उनके अनुसार, शादी के बाद से ही सोनी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. ससुराल वाले लगातार 20 लाख रुपये की गाड़ी की मांग कर रहे थे. जब सोनी गर्भवती हुई, तो ससुराल वालों ने अस्पताल के कथित चिकित्सक नंदलाल यादव के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची. परिजनों का आरोप है कि प्रसव के दौरान जानबूझकर गलत डोज या जहर का इंजेक्शन दिया गया ताकि रास्ते का कांटा साफ हो सके. मृतका के मामा और पूर्व जिला पार्षद कलाम अंसारी ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है.

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नवजात को लेकर फरार हुए ससुराल वाले
इस घटना का सबसे हृदयविदारक पहलू यह है कि जैसे ही ऑपरेशन के बाद बच्चा पैदा हुआ और सोनी की मौत हुई, उसके ससुराल के लोग नवजात शिशु को लेकर अस्पताल से फरार हो गए. उन्होंने दम तोड़ती मां को अकेला छोड़ दिया और बच्चे को लेकर गायब हो गए. मायके वालों का कहना है कि ससुराल वालों ने सच्चाई छिपाने और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से बच्चे को लेकर भागने की कोशिश की है. एक मां जिसने अभी-अभी अपने बच्चे को जन्म दिया था, उसे आखिरी बार अपने कलेजे के टुकड़े को देखने तक का मौका नहीं मिला. पुलिस अब फरार ससुराल वालों और उस मासूम बच्चे की तलाश में जगह-जगह छापेमारी कर रही है.

झोलाछाप डॉक्टर का 'मौत का क्लिनिक'
रामनगर का यह संजीवनी केयर अस्पताल लंबे समय से विवादों में रहा है. आरोप है कि इसे नंदलाल यादव नामक एक झोलाछाप नीम हकीम चला रहा था. इस कथित डॉक्टर ने लोगों को ठगने के लिए अस्पताल के बाहर एक ऐसा बोर्ड लगा रखा है जिस पर चार-चार विशेषज्ञ डॉक्टरों के नाम लिखे हैं, ताकि मरीजों को लगे कि यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम है. लेकिन हकीकत में यहाँ मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ का गोरखधंधा चल रहा था. स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पहले भी कई प्रसव पीड़िताओं की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी ने इस झोलाछाप के हौसले बुलंद कर रखे थे. अब इसके रजिस्ट्रेशन और डॉक्टरों की डिग्री की वैधता पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं.

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एफएसएल टीम ने जुटाए सबूत
हंगामा और बवाल की सूचना मिलते ही रामनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. एसडीपीओ रागिनी कुमारी के निर्देश पर घटनास्थल पर एफएसएल की टीम बुलाई गई, जिसने अस्पताल से महत्वपूर्ण साक्ष्य और नमूने एकत्र किए हैं. पुलिस ने मृतका के परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बगहा एसपी रामानंद कुमार कौशल ने स्वयं इस मामले का संज्ञान लिया है. उन्होंने परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल की जांच के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल जाएगा और जो भी दोषी होगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

ये भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का पर्दाफाश, 24 घंटे के भीतर 2 आरोपी गिरफ्तार

स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर सवाल
यह घटना रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और जिला स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है. सरकारी अस्पताल की नाक के नीचे एक झोलाछाप चार-चार डॉक्टरों के नाम का इस्तेमाल कर अवैध रूप से 'डेथ क्लीनिक' चला रहा था और विभाग को इसकी भनक तक नहीं थी? या फिर यह सब मिलीभगत का परिणाम है? अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद जांच की बात तो कही जाती है, लेकिन ठोस कार्रवाई के अभाव में फिर कोई दूसरी सोनी खातून इस लापरवाही की भेंट चढ़ जाती है. फिलहाल इलाके में भारी आक्रोश है और लोग प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं.

इनपुट- इमरान अजीज

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