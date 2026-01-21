Advertisement
बगहा में सरस्वती पूजा पर प्रशासन सख्त: DJ बजाया तो खैर नहीं, पंडालों में CCTV और लाइसेंस हुआ अनिवार्य

Bagaha News: रामनगर एवं बगहा थाना क्षेत्रों में वसंत पंचमी पर होने वाली सरस्वती पूजा और मूर्ति विसर्जन को लेकर प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश दिए. BDO अजीत कुमार की अध्यक्षता में हुई शांति समिति बैठक में पूजा पंडालों में CCTV लगाने, डीजे पर रोक लगाने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के निर्देश दिए गए है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 21, 2026, 01:48 PM IST

Bagaha News: बगहा समेत रामनगर थाना परिसर में बसंत पंचमी के अवसर पर होने वाली सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। रामनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) अजीत कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पुलिस-प्रशासन और पूजा समितियों के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में सरकारी गाइडलाइन के अनुसार पूजा, हवन और मूर्ति विसर्जन को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के निर्देश दिए गए.

लाइसेंस और CCTV अनिवार्य, DJ पर पूरी तरह रोक
बैठक में स्पष्ट किया गया कि सरस्वती पूजा के आयोजन के लिए प्रशासनिक अनुमति के तौर पर लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. साथ ही सभी पूजा पंडालों में CCTV कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा सके. प्रशासन ने साफ कहा कि पूजा या विसर्जन के दौरान डीजे बजाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने पर आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

ये भी पढ़ें: सरस्वती पूजा पर बदला मूर्तियों का ट्रेंड: मिट्टी की जगह POP का जलवा

जबरन चंदा और हंगामे पर सख्त चेतावनी
रामनगर BDO अजीत कुमार के साथ बैठक में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने पूजा समिति के सदस्यों को जबरन चंदा वसूली, हंगामा और असामाजिक गतिविधियों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी. बगहा आदर्श थाना, पटखौली समेत अन्य थानों में भी शांति समिति की बैठक कर पूजा पंडाल संचालकों को रूट चार्ट के अनुसार हवन और विसर्जन करने के निर्देश दिए गए. प्रशासन ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की.

 बसंत पंचमी की तैयारियां जोरों पर
 23 जनवरी, शुक्रवार को बसंत पंचमी के अवसर पर सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों, विशेषकर शैक्षणिक संस्थानों में सरस्वती पूजा की तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं. स्कूली छात्रों में पूजा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है. बाजारों में मिट्टी और रेडीमेड मूर्तियों की खरीद-बिक्री भी तेज हो गई है. इस बीच जिलाधिकारी तरणजोत सिंह और एसपी रामानंद कौशल ने जिलेवासियों से सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए पूजा और विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से करने की अपील की है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

