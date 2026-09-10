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बगहा अनुमंडल अस्पताल में SDM का औचक निरीक्षण: ड्यूटी से डॉक्टर और कई ANM मिले गायब

Bagaha News: बगहा अनुमंडल अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. एसडीएम चांदनी कुमारी के औचक निरीक्षण में डॉक्टर डॉ. बालेश्वर शर्मा समेत कई एएनएम ड्यूटी से अनुपस्थित मिले.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 10, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:25 AM IST
बगहा अनुमंडल अस्पताल में SDM का औचक निरीक्षण: ड्यूटी से डॉक्टर और कई ANM मिले गायब
Image Credit: बगहा अनुमंडल अस्पताल में SDM का औचक निरीक्षण

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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