/बगहा अनुमंडल अस्पताल में SDM का औचक निरीक्षण: ड्यूटी से डॉक्टर और कई ANM मिले गायब

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Bagaha News: बगहा अनुमंडल अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित रेफरल अनुमंडल अस्पताल में SDM चांदनी कुमारी ने औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने के साथ डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति की भी जांच की. अचानक हुए निरीक्षण में ड्यूटी से डॉक्टर और कई ANM नदारद मिले, जिसके बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है.
निरीक्षण के दौरान चिकित्सक डॉ. बालेश्वर शर्मा समेत कई ANM अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित मिले. गैरहाजिर मिले स्वास्थ्यकर्मियों को लेकर अस्पताल के डीएस अशोक तिवारी से जवाब तलब किया गया है. प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि संबंधित स्वास्थ्यकर्मियों से अनुपस्थिति को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है. शो-कॉज नोटिस का जवाब मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि स्वास्थ्यकर्मियों की ओर से दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसमें अनुपस्थित रहने की अवधि का वेतन काटने के साथ विभागीय कार्रवाई भी शामिल है. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अस्पताल में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के बीच हड़कंप मच गया है.
दरअसल, अनुमंडल अस्पताल में लंबे समय से डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के ड्यूटी से गायब रहने की शिकायतें मिल रही थीं. इन्हीं शिकायतों के बाद SDM चांदनी कुमारी अचानक अस्पताल पहुंचीं और मौके पर व्यवस्थाओं की जांच की. उपस्थिति की जांच में कई कर्मियों के अनुपस्थित मिलने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. अब गैरहाजिर मिले डॉक्टर और ANM के स्पष्टीकरण के आधार पर विभाग क्या कार्रवाई करता है, इस पर सभी की नजर है.