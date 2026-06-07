/बगहा एसपी की बड़ी कार्रवाई: लौकरिया चोरी कांड के 3 आरोपी जेवरात के साथ दबोचे गए, अपराधियों में हड़कंप

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Bagaha News: पश्चिम चम्पारण जिला के बगहा में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. लौकरिया थाना कांड संख्या 101/26 के तहत दर्ज भीषण चोरी के मामले का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर दिया है. यह पूरी कार्रवाई रामनगर एसडीपीओ रागिनी कुमारी के कुशल नेतृत्व में की गई, जिसमें पुलिस टीम ने त्वरित एक्शन लेते हुए चोरी गए करीब 10 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात बरामद कर लिए हैं.
तीन शातिरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
इस मामले में पुलिस ने एक स्वर्ण व्यवसाई (सुनार) समेत कुल तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की छापेमारी में गिरफ्तार आरोपियों के पास से गहनों के अलावा घटना से जुड़े मोबाइल, एक डायरी और रजिस्टर भी बरामद हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है. जांच में यह बात सामने आई है कि चोरों ने चोरी के कुछ गहने स्थानीय स्वर्ण दुकानदार को बेच दिए थे, जबकि बाकी के गहने आगे खपाने के लिए छिपाकर रखे थे.
अपराधियों में मचा हड़कंप
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छिपे हुए जेवरातों को भी बरामद कर लिया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से जब्त डायरी और मोबाइल के आधार पर कड़ाई से पूछताछ कर रही है, ताकि इस गिरोह के अन्य नेटवर्क का पता लगाया जा सके. इस पूरे मामले की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बगहा एसपी रामानंद कुमार कौशल ने एक प्रेस रिलीज जारी की है. उन्होंने बताया कि पुलिस टीम मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है और इस बड़ी रिकवरी से इलाके के अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है.
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