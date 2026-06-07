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बगहा एसपी की बड़ी कार्रवाई: लौकरिया चोरी कांड के 3 आरोपी जेवरात के साथ दबोचे गए, अपराधियों में हड़कंप

Bagaha News: बगहा पुलिस ने लौकरिया में हुए भीषण चोरी मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है और 10 लाख के सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए हैं. ये पूरी कार्रवाई SDPO रागिनी कुमारी के नेतृत्व में की गई है.

Written ByIMRAN AZIZ
Published: Jun 07, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:55 PM IST
बगहा एसपी की बड़ी कार्रवाई: लौकरिया चोरी कांड के 3 आरोपी जेवरात के साथ दबोचे गए, अपराधियों में हड़कंप
Image Credit: बगहा: लौकरिया चोरी कांड खुलासा

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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