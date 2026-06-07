/बगहा एसपी की बड़ी कार्रवाई: लौकरिया चोरी कांड के 3 आरोपी जेवरात के साथ दबोचे गए, अपराधियों में हड़कंप

अपराधियों में मचा हड़कंप

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छिपे हुए जेवरातों को भी बरामद कर लिया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से जब्त डायरी और मोबाइल के आधार पर कड़ाई से पूछताछ कर रही है, ताकि इस गिरोह के अन्य नेटवर्क का पता लगाया जा सके. इस पूरे मामले की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बगहा एसपी रामानंद कुमार कौशल ने एक प्रेस रिलीज जारी की है. उन्होंने बताया कि पुलिस टीम मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है और इस बड़ी रिकवरी से इलाके के अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है.