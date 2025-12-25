Bagaha News: बगहा में अब निर्भय होकर घूम सकेंगी महिलाएं, SP निर्मला कुमारी ने खुद संभाली 'अभया बिग्रेड' की कमान

West Champaran News: बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिले के इंडो–नेपाल बॉर्डर से सटे बगहा इलाके में पुलिस प्रशासन महिलाओं और बच्चियों को सशक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चला रहा है. बगहा, रामनगर, भैरोगंज और पटखौली के बाद अब यह अभियान हजार फीट ऊंचाई पर बसे दोन के दुर्गम गांव गोबरहिया तक पहुंच चुका है. दरअसल, कभी मीनी चंबल और नक्सलियों की पनाहगार रहा चम्पारण आज नक्सल मुक्त जिला बन चुका है. लिहाजा बगहा की पहली महिला पुलिस कप्तान निर्मला कुमारी के नेतृत्व में चल रहे इस 'अभया ब्रिगेड' जागरूकता अभियान का मकसद दूरदराज इलाकों की स्कूली छात्राओं, युवतियों और महिलाओं को सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है.

आत्मविश्वास के साथ खड़े होने के तरीके

बताया जा रहा है कि जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम ने बच्चियों और महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ खड़े होने, किसी भी तरह की छेड़खानी, उत्पीड़न और असामाजिक गतिविधियों का मुकाबला करने के तरीके बताए जा रहे हैं. महिलाओं को डायल 112, महिला हेल्पलाइन और अन्य आपातकालीन नंबरों की भी जानकारी दी जा रहीं है, ताकि किसी भी संकट की स्थिति में वे तुरंत पुलिस का मदद ले सकें. साथ ही साइबर फ्रॉड, फेक कॉल और ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय भी समझाए जा रहे हैं .

गांव-गांव जाकर कर रहे महिलाओं से संवाद

बगहा SP निर्मला कुमारी ने साफ तौर पर कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि हर बेटी और महिला खुद को सुरक्षित महसूस करें. हम गांव-गांव जाकर उनसे संवाद कर रहे हैं, ताकि वे जागरूक हों और निर्भयता के साथ अपनी बात रख सकें. साथ ही, एसपी ने स्थानीय महिलाओं और ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और महिला सुरक्षा संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण का भरोसा दिलाया. पुलिस टीम ने छात्राओं को पढ़ाई जारी रखने, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी अप्रिय स्थिति में चुप न रहकर तुरंत पुलिस से संपर्क करने की अपील की है . बता दें कि बगहा पुलिस का यह अभियान न सिर्फ जागरूकता फैला रहा है, बल्कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और बच्चियों के मन में सुरक्षा और विश्वास भी मजबूत कर रहा है.

उम्मीद है कि सरकार और पुलिस कि ऐसी पहल समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी भूमिका निभाएगी. क्योंकि खुद गृहमंत्री सम्राट चौधरी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत एसपी भी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भरोसा दिला रही हैं. इसी कड़ी में विगत कुछ दिनों से मुहीम के तहत एसपी दल बल के साथ थरूहट आदिवासी क्षेत्र के दोन पहुंचकर थारू आदिवासी समुदाय से रुबरु होकर अभियान को गति दे रही हैं, जिससे लोगों में सकारात्मक बदलाव के उत्साह है.