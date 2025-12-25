Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3052959
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bagaha News: बगहा में अब निर्भय होकर घूम सकेंगी महिलाएं, SP निर्मला कुमारी ने खुद संभाली 'अभया बिग्रेड' की कमान

West Champaran News: नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित बगहा में स्कूली छात्राओं के साथ सुदूरवर्ती इलाकों की युवतियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पुलिस जन जागरूकता अभियान चला रही है. अभया बिग्रेड अभियान के तहत बगहा की पहली महिला पुलिस कप्तान निर्मला कुमारी उन्हें जागरूक कर रही है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 25, 2025, 01:19 PM IST

Trending Photos

Bagaha News: बगहा में अब निर्भय होकर घूम सकेंगी महिलाएं, SP निर्मला कुमारी ने खुद संभाली 'अभया बिग्रेड' की कमान
Bagaha News: बगहा में अब निर्भय होकर घूम सकेंगी महिलाएं, SP निर्मला कुमारी ने खुद संभाली 'अभया बिग्रेड' की कमान

West Champaran News: बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिले के इंडो–नेपाल बॉर्डर से सटे बगहा इलाके में पुलिस प्रशासन महिलाओं और बच्चियों को सशक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चला रहा है. बगहा, रामनगर, भैरोगंज और पटखौली के बाद अब यह अभियान हजार फीट ऊंचाई पर बसे दोन के दुर्गम गांव गोबरहिया तक पहुंच चुका है. दरअसल, कभी मीनी चंबल और नक्सलियों की पनाहगार रहा चम्पारण आज नक्सल मुक्त जिला बन चुका है. लिहाजा बगहा की पहली महिला पुलिस कप्तान निर्मला कुमारी के नेतृत्व में चल रहे इस 'अभया ब्रिगेड' जागरूकता अभियान का मकसद दूरदराज इलाकों की स्कूली छात्राओं, युवतियों और महिलाओं को सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है.

आत्मविश्वास के साथ खड़े होने के तरीके
बताया जा रहा है कि जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम ने बच्चियों और महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ खड़े होने, किसी भी तरह की छेड़खानी, उत्पीड़न और असामाजिक गतिविधियों का मुकाबला करने के तरीके बताए जा रहे हैं. महिलाओं को डायल 112, महिला हेल्पलाइन और अन्य आपातकालीन नंबरों की भी जानकारी दी जा रहीं है, ताकि किसी भी संकट की स्थिति में वे तुरंत पुलिस का मदद ले सकें. साथ ही साइबर फ्रॉड, फेक कॉल और ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय भी समझाए जा रहे हैं . 

गांव-गांव जाकर कर रहे महिलाओं से संवाद
बगहा SP निर्मला कुमारी ने साफ तौर पर कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि हर बेटी और महिला खुद को सुरक्षित महसूस करें. हम गांव-गांव जाकर उनसे संवाद कर रहे हैं, ताकि वे जागरूक हों और निर्भयता के साथ अपनी बात रख सकें. साथ ही, एसपी ने स्थानीय महिलाओं और ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और महिला सुरक्षा संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण का भरोसा दिलाया. पुलिस टीम ने छात्राओं को पढ़ाई जारी रखने, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी अप्रिय स्थिति में चुप न रहकर तुरंत पुलिस से संपर्क करने की अपील की है . बता दें कि बगहा पुलिस का यह अभियान न सिर्फ जागरूकता फैला रहा है, बल्कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और बच्चियों के मन में सुरक्षा और विश्वास भी मजबूत कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पश्चिम चंपारण में क्रिसमस की धूम, बगहा से लेकर रामनगर तक जश्न का माहौल

उम्मीद है कि सरकार और पुलिस कि ऐसी पहल समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी भूमिका निभाएगी. क्योंकि खुद गृहमंत्री सम्राट चौधरी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत एसपी भी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भरोसा दिला रही हैं. इसी कड़ी में विगत कुछ दिनों से मुहीम के तहत एसपी दल बल के साथ थरूहट आदिवासी क्षेत्र के दोन पहुंचकर थारू आदिवासी समुदाय से रुबरु होकर अभियान को गति दे रही हैं, जिससे लोगों में सकारात्मक बदलाव के उत्साह है.

TAGS

Bagaha SP Nirmala KumariAbhaya BrigadeWest Champaran

Trending news

Bagaha SP Nirmala Kumari
बगहा में अब निर्भय होकर घूम सकेंगी महिलाएं, SP निर्मला कुमारी ने खुद संभाली कमान
Madhubani News
मंगलवार की शाम को हुई लापता, बुधवार की सुबह पेड़ से झूलती मिली लड़की की लाश
Atal Bihari Vajpayee 101th Jayanti
अटल जी की 101वीं जयंती पर डिप्टी CM से लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि
Patna Weather
पटना में अगले 5 दिन तक पड़ेगी भयंकर ठंड, कोल्ड डे और घने कोहरे का अलर्ट जारी
nishant kumar
निशांत की एंट्री और CM नीतीश की विदाई, खरमास के बाद बिहार में बड़े बदलाव की अटकलें!
bangladesh
बांग्लादेश को लेकर झारखंड में भी उबाल, JMM ने केंद्र से की कार्रवाई करने की मांग
Motihari News
रक्सौल अस्पताल में एसडीओ के औचक निरीक्षण से हड़कंप, डॉक्टरों की लापरवाही आई सामने
jharkhand home guard Recruitment
होमगार्ड भर्ती को लेकर गढ़वा में भारी बवाल, युवाओं ने नई बहाली को लेकर कही ये बात
Patna Police traffic advisory
Patna Traffic News: किरकिरा न हो जाएं क्रिसमस का सेलिब्रेशन! पढ़ ले ट्रैफिक एडवाइजरी
Jharkhand Weather
गुमला, रांची, पलामू समेत कई जिलों का गिरा टेंपरेचर! भयंकर ठंड की चपेट में है झारखंड